В Днепре на одном балконе поселились 500 летучих мышей (43)

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- На балконе квартиры в Днепре нашли полтысячи летучих мышей : Українські національні новини 22:02
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- На балконе квартиры в Днепре нашли 500 летучих мышей : Bigmir)net Новости 20:39
- В Днепре в квартире нашли более 500 летучих мышей: прятались под обшивкой (фото) : УНИАН 20:17
- В Днепре на балконе жилой квартиры поселились сотни летучих мышей: фото и видео жуткой находки : Луганский Радар 19:56
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- В обычной квартире нашли сотни краснокнижных зверьков: фото необычного ЧП в Днепре : Телеграф.com.ua 19:44
- На балконе одной из квартир в Днепре нашли 500 летучих мышей : Бабель 19:43
- В Днепре в жилом доме нашли более 500 летучих мышей : MIGnews.com.ua 19:38
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- В Днепре на балконе жилой квартиры поселились сотни летучих мышей: фото и видео жуткой находки : Апостроф 19:30
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- 20.12.2020 в 18:47 В Днепре в квартире нашли 500 летучих мышей : InfoResist.org 19:00
- В Днепре на Коробова под обшивкой балкона квартиры обнаружили больше 500 летучих мышей : Информатор 18:48
- В Днепре на одном балконе поселились 500 летучих мышей : Днепровский городской портал 18:38
- На балконе жилой многоэтажки в Днепре поселилась стая летучих мышей : Dnepr.Info 18:26
- "Нелегальные жильцы": в Днепре в обшивке балкона нашли более 500 летучих мышей : Лента новостей Днепра 18:22
- "Нелегальные жильцы": в Днепре в обшивке балкона нашли более 500 летучих мышей : NewsMir.info 18:07
- На балконе жилой многоэтажки в Днепре поселилась стая летучих мышей : ГЛАВПОСТ 18:06
- На балконе многоэтажки поселились более 500 летучих мышей : Gazeta.ua 18:05
- "Нелегальные жильцы": в Днепре в обшивке балкона нашли более 500 летучих мышей : 056.ua 18:01
- В Днепре на балконе поселились 500 летучих мышей (видео) : Кстати+ 17:52
- В Днепре на балконе квартиры нашли полтысячи спящих летучих мышей : Днепр Час 17:28
- В Днепре на одном балконе поселились 500 летучих мышей: видео : Dnepr.express 17:26
- В Днепре спасатели сняли с балкона многоэтажки более 500 летучих мышей : Преступности.нет 17:17
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- В Днепре на Коробова под обшивкой балкона квартиры обнаружили больше 500 летучих мышей : NewsMir.info 17:07
- В Днепре с балкона квартиры сняли более 500 летучих мышей : Гордон 17:06
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