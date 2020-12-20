В Днепре на одном балконе поселились 500 летучих мышей (43)

Днепровский городской портал 2020.12.20 18:38

В Днепре на улице Коробова жильцы одной из многоэтажек сообщили в Службу спасения "101" о том, что под обшивкой балкона слышны звуки летучих мышей. Приехав на место вызова, спасатели демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили целую стаю летучих мышей. Всего спасатели выловили более 500 "нелегальных жильцов", поместили их в картонные коробки с отверстиями, чтобы те могли дышать, а после этого