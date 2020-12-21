За сутки на Донбассе оккупанты пять раз нарушили тишину (29)

2020.12.21 (29)2020.12.20 (15) →
- В Донбассе подорвали гранатометом трактор : КП в Украине 10:46
- ВСУ открыли ответный огонь по террористам "ДНР" : Винница Реал 10:41
- Оккупанты на Донбассе девять раз нарушили "тишину", стреляли в мирное население : From-UA.com 10:35
- Сводка из зоны ООС за 20 декабря: Версии сторон конфликта : Донецкие Новости 10:27
- Сутки на Донбассе: враги стреляли по гражданскому населению, есть раненый : UATV 10:15
- ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, украинские военные открывали огонь : ForUm 10:05
- По Донецку прошла колонна военной техники : Криминал.TV 09:52
- Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив ПТРК, гранатометы и пулеметы. Потерь среди украинских воинов нет, пострадали гражданские, - штаб ОС : Kramatorsk.info 09:52
- Террористы на Донбассе обстреляли мирное население : UA.news 09:48
- ООС: Оккупанты на Донбассе стреляли в мирное население : Journalist.today 09:46
- Обострение на Донбассе: боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 20 декабря : Українські Новини 09:45
- Война на Донбассе: оккупанты 9 раз нарушили режим тишины, украинские военные открывали огонь в ответ : RUpor.info 09:42
- Выходные в ООС Боевики вновь нарушили режим тишины (КАРТА) : Depo 09:33
- На Донбассе оккупанты девять раз срывали "тишину", вблизи Каменки ранили тракториста : Рубрика 09:31
- На Донбассе за сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня и расстреляли из гранатомета гражданский трактор - пострадал человек : Преступности.нет 09:18
- Оккупанты на Донбассе стреляли в мирное население : Waves-ua 08:58
- Оккупанты на Донбассе обстреляли мирное население вблизи Каменки, - ООС : Еспресо TV 08:34
- Оккупанты девять раз нарушили режим тишины на Донбассе: бойцы ООС открыли огонь : Прямий канал 08:31
- Сутки в ООС: Боевики девять раз нарушили режим прекращения огня : 112.ua 08:30
- Сутки на Донбассе: НВФ ранили одного гражданского : Західна iнформаційна корпорація 08:16
- Ситуация на Донбассе: в штабе сообщили, где боевики открывали огонь : Новое Время 08:10
- Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив ПТРК, гранатометы и пулеметы. Потерь среди украинских воинов нет, пострадали гражданские, - штаб ОС : Цензор.Нет 08:02
- Оккупанты на Донбассе девять раз нарушили "тишину", стреляли в мирное население, - ООС : РБК-Україна 08:01
- Российские наемники на Донбассе пять раз обстреляли позиции ВСУ : Прямий канал 08:01
- За сутки на Донбассе оккупанты пять раз нарушили тишину : Depo 07:33
- Cитуация в Донецке и области 19 и 20 декабря 2020 года : Говорит Донецк 06:43
- Декабрь, 21 в 6:29 Российские наемники ранили гражданского на Донбассе : ICTV Факти 06:36
- По Донецку прошла колонна военной техники : Винница Реал 00:11