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За сутки на Донбассе оккупанты пять раз нарушили тишину

За сутки на Донбассе оккупанты пять раз нарушили тишину (29)

Depo 2020.12.21 07:33
В течение текущих суток, 20 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня 20 декабря 2020 19:25 Фото: штаб ООС Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в "Фейсбуке", информирует Depo.ua. Отмечается, что большинство обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". "Неподалеку от населенного пункта Пески противник открывал неприцельный
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2020.12.21 (29)

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