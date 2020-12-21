За сутки на Донбассе оккупанты пять раз нарушили тишину (29)

Depo 2020.12.21 07:33

В течение текущих суток, 20 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня 20 декабря 2020 19:25 Фото: штаб ООС Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в "Фейсбуке", информирует Depo.ua. Отмечается, что большинство обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". "Неподалеку от населенного пункта Пески противник открывал неприцельный