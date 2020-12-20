Курс валют на 20 декабря (62)

Херсон Онлайн 2020.12.20 09:07

Сегодня, 08:44 В воскресенье 20 декабря официальный курс НБУ не претерпит изменений по сравнению с предыдущими днями. Гривна значительно обвалилась и продолжает оставаться на худших за последние месяцы показателях. Курс доллара и евро Национальный банк Украины разместил на своем официальном сайте. Со времени последних изменений курс евро вырос на 27 копеек и снова пересек психологическую отметку в 34 с показателем в 34.07 грн/┬.