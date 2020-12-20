Курс валют на 20 декабря (62)

2020.12.21 (62)2020.12.20 (27) →
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- НБУ наращивает скупку валюты : StockWorld.com.ua 11:00
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- Курс валют в Киеве: 21 декабря 2020 года : КиевВласть.com.ua 10:49
- Каким будет курс доллара 21-27 декабря : Новости Херсонщины 10:48
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- Межбанковский валютный рынок - открытие понедельник, 21 декабря 2020 : IBF.ua 10:41
- Курс валют на 21 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки : УП: Економічна правда 10:34
- Курс валют в Днепре на 21 декабря 2020 года: евро подорожало на две копейки : Новости Днепра 10:27
- Курс доллара на межбанке поднялся до уровня 28 гривен : РБК-Україна 10:16
- Нефть подешевела на фоне информации о коронавирусе-мутанте : Страна.ua 10:16
- Курс валют на сегодня 21 декабря - доллар стал дороже, евро подорожал : Online.ua 10:14
- Курсы валют на 21 декабря : Mk.Mk.Ua 10:11
- Цена гривны после выходных практически не изменилась: курс валют на 21 декабря 2020 года : Национальный Банк Новостей 10:09
- НБУ ослабил курс гривны к доллару на 1 копейку : Еспресо TV 10:04
- Курс валют на 21 декабря 2020 года : Вісті Придніпров'я 09:52
- Гривню "подтолкнули", а доллару устроили "ралли": Сколько украинцы будут платить за валюту : УкрОП.org 09:49
- Доллар и евро пошли вверх: курс валют на 21 декабря : Информатор 09:48
- Курс НБУ - Доллар и евро несущественно выросли в цене : ZN,UA 09:47
- Гривна начала неделю с небольшого падения : Фраза.ua 09:36
- Доллар рванул в наступление, НБУ не пощадил гривну и выдал новый курс валют : From-UA.com 09:35
- Валюта на финансовом рынке не стабильна. Актуальный курс на 21 декабря : Dnepr.Info 09:27
- Курс валют на 21 декабря : Pokrovsk.news 09:18
- Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому году : Сегодня.ua 09:16
- Доллар рванул в наступление, НБУ не пощадил гривну и выдал новый курс валют : MY.UA 09:16
- Курс НБУ на 21 декабря. Доллар в Украине подорожал на копейку, а евро - на три : Страна.ua 09:16
- Актуальный курс валют на 21 декабря : ВідкритийTV 09:15
- Курс доллара растет второй день подряд после длительного падения : ДнепрCity.net 09:11
- Доллар снова подорожал: актуальный курс валют на 21 декабря : NewsOne 09:10
- Курс валют на 21 декабря: доллар и евро подорожали : Аргументы и Факты Украина 09:09
- Каким будет курс доллара 21-27 декабря : Херсон Онлайн 09:07
- Доллар и евро дорожали : Главное 09:05
- Курс валют на 21 декабря: доллар и евро продолжают дорожать после выходных : 24 канал 09:00
- Курс валют на 21 декабря 2020 года : Waves-ua 08:58
- Доллар и евро подорожали: курс Нацбанка : Сегодня.ua 08:46
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- Что с курсом? | Что будет с долларом через неделю, до конца года и в начале 2021. Детальный прогноз курса : ЛІГАБізнесІнформ 08:38
- Валюта на финансовом рынке не стабильна. Актуальный курс на 21 декабря : ГЛАВПОСТ 08:36
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- Нацбанк ослабил курс гривни к доллару и евро : Realist.online 08:25
- Доллар и евро подорожали. Курс валют НБУ : ЛІГАБізнесІнформ 08:08
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- Доллар продолжает "наращивать массу" - гривна идет ко дну: курс валют на 21 декабря : Акценты 08:00