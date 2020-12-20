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Эффект выходного дня: в Украине зафиксировали резкий спад новых случаев COVID-19

Эффект выходного дня: в Украине зафиксировали резкий спад новых случаев COVID-19 (192)

RUpor.info 2020.12.21 09:42
В Украине по состоянию на утро 21 декабря зафиксировали резкий спад новых случаев коронавируса - за прошедшие сутки заразились 6545 людей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Вчера госпитализировали 1766 человек, 80 человек умерли и 5106 - выздоровели. Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине традиционно снизился после выходных и опустился ниже 7000.
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2020.12.21 (192)

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