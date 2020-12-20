Эффект выходного дня: в Украине зафиксировали резкий спад новых случаев COVID-19 (192)

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- На Харьковщине от коронавируса уже вылечилось 50 тысяч человек : Харьков Один 10:58
- 6545 новых случаев коронавируса : Waves-ua 10:58
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- За сутки в Крыму умерли 8 пациентов с подтвержденным коронавирусом - власти : Крым.Реалии RFE/RL 10:52
- Коронавирус 21 декабря: 651 новый случай в Одесской области : Одесский Курьер 10:48
- COVID-19 на Харьковщине: за сутки заболел 101 человек, 7 - умерли : Харьковские Известия 10:46
- В Украине заметно уменьшилось количество новых больных COVID-19: с чем это связано : Индустриалка 10:45
- 21.12.2020 в 10:30 За сутки в Украине зафиксировали 6 545 случаев инфицирования коронавирусом : InfoResist.org 10:45
- Одесская область: хроники коронавируса : Informer.od.ua 10:42
- В Украине за сутки выявили более шести тысяч новых случаев COVID-19 : Гуру.ua 10:40
- В Украине уже 970 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6 545 : ПрессОрг24 10:38
- Минздрав назвал регионы-лидеры по приросту случаев COVID-19 за сутки: Киев снова в топе : ПрессОрг24 10:38
- Коронавирус в Днепре: заболели 332 человек, выздоровели 167 : Днепровский городской портал 10:38
- В Украине уже 970993 случая COVID-19, за сутки 6545 новых : Контракты.ua 10:37
- Смертность от коронавируса в Украине снизилась: данные на 21 декабря : Фраза.ua 10:36
- За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6 545 человек : Событие Каменское 10:36
- Данные по COVID-19 в Украине: новых случаев за сутки - 6 545, госпитализировано - 1 766 : SkyNewsZP 10:35
- Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 21 декабря : УНИАН 10:32
- Лаборатории загружены на 50%. Минздрав планирует существенно увеличить количество тестирований, - Степанов : Цензор.Нет 10:32
- В Украине фиксируют уменьшение количества новых случаев COVID-19 : АТН 10:31
- В Мелитополе сутки минули без новых случаев коронавируса, а в Запорожье он держится крепко : 0619.com.ua Мелитополь 10:28
- В "ДНР" рассказали о больных коронавирусом и пневмонией : Донецкие Новости 10:27
- В Мелитополе от коронавируса сейчас лечатся почти 1700 человек : РИА Мелитополь 10:27
- Рекордный прирост. В Великобритании за сутки выявили около 36 тыс. случаев COVID-19 - Последние новости : Резонанс.info 10:27
- На Харьковщине в течение суток умерли семь больных коронавирусом, - СНБО : Новости Ю 10:21
- В Севастополе выявлено 83 новых заражения коронавирусом и смерть четырёх пациентов за сутки : Новый Севастополь 10:19
- Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Республике Крым за сутки : Новый Севастополь 10:19
- В Республике Крым зарегистрировано 350 новых случаев заражений коронавирусом : Новый Севастополь 10:19
- Коронавирус в Украине: меньше 7 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки : Наше Місто Дніпро 10:18
- В Украине 6,5 тысяч новых случаев COVID-19 : Мрия Запорожьe 10:16
- Эффект выходного дня: в Украине зафиксировали резкий спад новых случаев коронавируса : MZM.zp.ua 10:16
- 12630 новых случаев COVID-19 в Украине : OstanniPodii.com 10:15
- В Мелитополе не выявлено случаев COVID-19 : Местные вести 10:15
- В Украине количество проведенных ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки снизилось более чем на 30% : Українські Новини 10:15
- В Украине только 6,5 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 21 декабря : Местные вести 10:15
- Киев вернулся на первое место по заболеваемости COVID-19 : Status Quo 10:14
- В Украине второй день подряд аномальное падение новых зараженных Covid-19 : Народный Корреспондент 10:09
- Степанов: Уже третью неделю подряд мы видим уменьшение случаев Covid-19 : Медіаплатформа "НАШ" 10:09
- В Украине третью неделю подряд наблюдается снижение количества новых случаев COVID-19, - Степанов : НикВести 10:08
- Статистика Covid-19 за 19.12.2020 : 7ya-media.com 10:06
- Коронавирус в Харьковской области: 65 414 заболевших, за сутки 102 новых : ГЛАВПОСТ 10:06
- В Донецкой области 258 новых случаев коронавируса за сутки : 62.ua 10:06
- Минздрав сообщил о 6,5 тыс. больных COVID-19 в Украине за сутки : 6264.com.ua Краматорск 10:06
- В Украине 6545 новых случаев коронавируса, болезнь за сутки унесла жизни 80 человек : 62.ua 10:06
- Статистика Covid-19 за 20.12.2020 : 7ya-media.com 10:06
- Степанов заявил, что в Украине намерены "существенно" увеличить количество тестирований на коронавирус : Гордон 10:06