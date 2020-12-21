21 декабря 2020 В Запорожье ожидается туман и гололедица (53)

2020.12.21 (53)2020.12.20 (100) →
- Неделя в Украине начнется с тумана, мокрого снега и гололеда : Контракты.ua 11:07
- Прогноз погоды по Николаеву на неделю: ожидаются дожди и резкое похолодание : 0512.com.ua 11:01
- Синоптики шокировали новым неожиданным прогнозом на Новый год в Украине : Vashgolos.net 10:51
- Закарпатье на этой неделе с погодой не повезёт : UA-Reporter.com 10:45
- Спасатели предупредили водителей о густом тумане в Украине : MY.UA 10:31
- Первый уровень опасности: Украину накроет сильный туман : 112.ua 10:30
- Туман в Украине: водителей предупреждают об опасности на дороге : 24 канал 10:30
- Зима 2020 - 2021 - синоптик Леонид Горбань озвучил прогроз погоды на январь, февраль и Новый год : Новости Ю 10:22
- В Украину снова вернутся снег и морозы: прогноз погоды на неделю, 21-27 декабря : ТСН.ua 10:17
- Ноль на Новый год и морозы в январе: синоптик рассказал, какой будет погода этой зимой : From-UA.com 10:05
- Погода на неделю: Синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом : 112.ua 10:00
- Погода в Украине: прогноз на 21 декабря : Вести-UA 09:52
- В Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды на понедельник : Новости Херсонщины 09:48
- Морозный холод несется в Одессу, когда ждать погодного удара: названа дата : Politeka 09:41
- В Украине объявлен первый уровень опасности из-за тумана : NewsOne 09:40
- Небольшие снег и мороз. Синоптики дали прогноз погоды в Украине на начало недели : Контракты.ua 09:37
- Погода в Запорожье на неделю: синоптики предупреждают о негативных погодных явлениях : SkyNewsZP 09:35
- Сегодня Киев накроет густой туман: объявлен І уровень опасности : Прямий канал 09:31
- Закарпатье: Прогноз погоды на 21 декабря - без существенных осадков : Depo 09:29
- Погода в Херсоне и области 21 декабря: небольшие осадки, слабый гололед : Depo 09:28
- На территории Украины 21 декабря ожидается туман : PonomarOleg.com 09:20
- Местам снег и ночные заморозки: Прогноз погоды в Украине на 21 декабря : Західна iнформаційна корпорація 09:16
- На Харьков идут морозы : Status Quo 09:14
- Сегодня, 08:57 Автор: Майя Максимович Предрождественские сюрпризы в виде гололеда и тумана: синоптики рассказали о погоде в начале недели : ReplyUA.net 09:12
- Украинцев предупредили об опасном погодном явлении : Українська правда 09:11
- Осадки и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю (КАРТА) : ГЛАВПОСТ 09:06
- Погода в Запорожье на неделю: синоптики предупреждают о негативных погодных явлениях : 061.ua Запорожье 09:02
- Сегодня, 21 декабря, погода в Украине будет мрачной и части без осадков : Украина Коммунальная 08:46
- Осадки и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю : MY.UA 08:46
- Ледяные дожди и масштабные снегопады: на Украину движутся атмосферные фронты. Нужны снегоходы и ледоколы : Hyser 08:41
- Дождь и снег, но не везде: какой будет погода в Украине в начале рабочей недели : NewsOne 08:40
- В Украину идут морозы и снег: погода на 21 декабря : GlavPost.Com 08:38
- В Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды на понедельник : Херсон Онлайн 08:37
- В каких областях и когда пойдет снег : Gazeta.ua 08:35
- 08:25 21.12.2020 На территории Украины 21 декабря ожидается туман : Интерфакс-Україна 08:31
- Ноль на Новый год и морозы в январе: синоптик рассказал, какой будет погода этой зимой : MY.UA 08:16
- Ноль на Новый год и морозы в январе: синоптик рассказал, какой будет погода этой зимой : Телеграф.com.ua 08:13
- Морозы, гололед, дождь и потепление: погода в Одессе на неделю : Лента новостей Одессы 08:06
- В Украину ворвется холодный фронт с мокрым снегом и гололедицей : Lenta.ua 07:38
- Прогноз погоды на 21 декабря: в Украине местами пройдет снег, будет туман и гололедица : ТСН.ua 07:32
- Какой погода сегодня в Мелитополе будет : РИА Мелитополь 07:27
- Какой будет погода в Украине 21 декабря : Комментарии.UA 07:23
- Погода в Киеве на неделю: прогноз на 21-27 декабря : 44.ua 07:05
- 21 декабря 2020 В Запорожье ожидается туман и гололедица : Inform.zp.ua 06:42
- Погода в Харькове и области: прогноз синоптиков на 21 декабря : Город Х 06:40