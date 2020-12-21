21 декабря 2020 В Запорожье ожидается туман и гололедица (53)

Inform.zp.ua 2020.12.21 06:42

В Запорожье 21 декабря ожидается туман видимостью 100-500 метров, на дорогах гололедица, первый уровень опасности, желтый. По информации областного гидрометцентра, в Запорожье будет облачно, без существенных осадков, туман, слабый гололед, гололедица, ветер северо- восточный 5-10 м / с, температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла. Напомним, за выходные в Запорожской области добавилось 1504 новых пациентов