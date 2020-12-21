Погода на 21 декабря: в Украине ожидается снег (45)

MY.UA 2020.12.21 07:16

21 декабря, 05:06 21 декабря, погода в Украине существенно не изменится. В некоторых регионах ожидаются небольшие осадки. На западе страны осадков не ожидается, температура воздуха днем -1...+5 градусов. В восточных областях пройдет снег, днем столбики термометров опустятся до - 4 градусов. В северных и центральных областях преимущественно без осадков, только в Полтавской области возможно выпадение снега. Дневная температура воздуха -3...+1.