Погода на 21 декабря: в Украине ожидается снег (45)

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- 21 Декабря, 2020 Синоптики резко поменяли прогноз погоды на Новый год : Маю право 10:57
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- Прогноз погоды: в Украину идут снегопады и снижение температуры до - 4°C : Известия в Украине 10:45
- Снег и морозы: прогноз погоды в Украине на 21 декабря (карта) : Гуру.ua 10:40
- Навалит снега и дождя - синоптики предупредили о резком ухудшении погоды : Бизнес.медиа 10:19
- С 22 декабря в Украину придет похолодание : Херсон Онлайн 10:07
- В Украине предупредили о тумане : РБК-Україна 10:01
- Снег и заморозки: прогноз погоды на 21 декабря : Прямий канал 10:01
- На этой неделе в Крыму ожидается потепление до +12 : Kafanews 09:47
- Синоптики рассказали, где сегодня ожидать снег : Слово і Діло 09:43
- Снег в шести областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня : 2000.ua 09:30
- Снег в шести областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня : MY.UA 09:16
- В начале недели Украину окутают густые туманы : Українські Новини 09:15
- Сегодня, 08:45 Автор: Майя Максимович Точно не декабрьская: синоптик рассказал о погоде на католическое Рождество : ReplyUA.net 09:12
- В понедельник в Николаевской области будет пасмурно : Барометр Южноукраинска 09:12
- Украинцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшие дни : Хвиля 09:06
- Ледяные дожди и снег: синоптики дали прогноз на начало недели : From-UA.com 09:05
- Ледяные дожди и снег: синоптики дали прогноз на начало недели : MY.UA 09:01
- С 22 декабря в Украину придет похолодание : КП в Украине 08:46
- Украину затянет тучами, температура упадет до -3°: прогноз погоды на сегодня : RUpor.info 08:42
- В Украине сегодня пасмурно и туман (КАРТА) : ОстроВ 08:40
- Погода в Покровске на сегодня, 21 декабря : Pokrovsk.news 08:18
- Идут морозы и снегопады: синоптик дал прогноз на Рождественскую неделю : Українські Новини 08:16
- 21 декабря в Кривом Роге пойдёт небольшой дождь : Первый Городской телеканал 08:14
- Снег в шести областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня : РБК-Україна 08:01
- Синоптики обещают относительно теплую погоду : Главное 07:36
- К концу рабочей недели погода в Украине круто изменится : Фраза.ua 07:36
- Снег и морозы: прогноз погоды в Украине на 21 декабря (карта) : Сегодня.ua 07:31
- "Погода покажет характер": в Украине ожидается снег и дожди - карта : Realist.online 07:25
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- Синоптики резко поменяли прогноз погоды на Новый год : РИА Мелитополь 06:27
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- Киев не ждет ничего хорошего от погоды: прогноз на 21 декабря : Стена 04:45
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