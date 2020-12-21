Экс-глава "Нафтогаза" Витренко стал министром энергетики (96)

2020.12.21 (96)2020.12.20 (1) →
- Кабмин на экстренном заседании назначил Витренко и.о. министра энергетики : UA.news 20:48
- Витренко подал декларацию на должность замглавы Минэнерго : Journalist.today 20:46
- Стало известно, сколько зарабатывал Витренко в "Нафтогазе" : MY.UA 20:46
- Юрия Витренко назначили и.о. министра энергетики : Прямий канал 20:46
- Юрия Витренко назначили и.о. министра энергетики : Український Бізнес Ресурс 20:45
- Витренко все же стал министром: назначение уже вызвало первую отставку : Телеграф.com.ua 20:44
- 6 минут назад Юрий Витренко стал и.о. министра энергетики - Кабмин : thePage 20:43
- Назначен исполняющий обязанности главы Минэнерго : Слово і Діло 20:43
- Правительство назначило Юрия Витренко в. и. о. Министра энергетики : RegioNews 20:42
- Буславец подала в отставку. Теперь с поста первого замминистра : ОстроВ 20:40
- Кабмин назначил Витренко и.о. министра энергетики : Obozrevatel 20:40
- Стало известно, сколько зарабатывал Витренко в "Нафтогазе" : Hronika.info 20:40
- Юрий Витренко сменил Ольгу Буславец и возглавил Минэнерго : ЛІГАБізнесІнформ 20:38
- Витренко назначен исполняющим обязанности главы Минэнерго : Главное 20:36
- Кабмин назначил Витренко и.о. министра энергетики - нардеп : Iнше ТВ 20:36
- Витренко назначен и.о. министра энергетики Украины - нардеп : Гордон 20:36
- Экс-глава "Нафтогаза" Витренко стал министром энергетики : Хвиля 20:36
- Юрия Витренко назначили и.о. министра энергетики : Главред 20:36
- Витренко назначен и.о. министра энергетики, - нардеп : DsNews 20:33
- Юрия Витренко назначили и.о. министра энергетики : Страна.ua 20:32
- Юрия Витренко назначили и.о. министра энергетики : Сегодня.ua 20:32
- 20:17 21.12.2020 Кабмин назначил экс-директора "Нафтогаза" Витренко и.о. министра энергетики - источник : Интерфакс-Україна 20:31
- Витренко назначен и.о. министра энергетики : Досье 20:28
- Витренко получил должность в Минэнерго : Вести.ua 20:15
- Первый заместитель главы Минэнерго Буславец написала заявление об увольнении : Громадське телебачення 20:06
- Замминистра энергетики Буславец подала в отставку. Документ : Obozrevatel 19:40
- Витренко претендует на пост замглавы Минэнерго : 112.ua 19:30
- Ольга Буславец подала в отставку : OilPoint 19:13
- Первый замглавы Минэнерго Ольга Буславец подала в отставку : ЛІГАБізнесІнформ 19:08
- Буславец уходит с поста замглавы Минэнерго Украины : Гордон 19:06
- Декабрь, 21 в 18:56 Дальше обязательно будет: Буславец написала заявление об увольнении : ICTV Факти 19:06
- Ольга Буславец написала заявление об отставке с поста замминистра энергетики (документ) : Фокус 19:05
- Буславец подала в отставку с поста первого замминистра энергетики - экс-нардеп : Дело.ua 19:03
- Буславец написала заявление на увольнение с должности замминистра энергетики : DsNews 19:03
- Буславец написала заявление об отставке : Depo 19:03
- Первый замминистра энергетики Ольга Буславец подала в отставку : MY.UA 18:46
- Продолжение следует - Буславец написала заявление об отставке : Вести.ua 18:45
- Освободила место. Буславец увольняется с поста замминистра энергетики : Новое Время 18:40
- 21.12.2020, 17:56 Экс-топменеджер "Нафтогаза" Витренко претендует на должность замглавы Минэнерго : В Час Пик 18:15
- Экс-руководитель "Нафтогаза" подал декларацию на должность замглавы Минэнерго : Мой Город N 18:03
- Витренко подал декларацию на руководящую должность в Минэнерго : Рубрика 17:31
- Декабрь, 21 в 16:43 Витренко подал декларацию на заместителя главы Минэнерго : ICTV Факти 17:06
- На пост замглавы Минэнерго претендует Витренко : 7Днів.info 17:06
- Экс-директор "Нафтогаза" Витренко претендует за пост заместителя главы Минэнерго - декларация : IPress.ua 16:07