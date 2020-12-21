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Экс-глава "Нафтогаза" Витренко стал министром энергетики

Экс-глава "Нафтогаза" Витренко стал министром энергетики (96)

Хвиля 2020.12.21 20:36
Новое назначение в Кабмине "Хвиля" 21.12.2020 20:29:34 Юрий Витренко Бывший директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко получил новую должность. Об этом заявил сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой на заявление избранника депутата "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко. В своем Телеграм-канале нардеп отметил, что Витренко, который требует от "Нафтогаза" премию за победу над Газпромом в размере 94 млн грн, назначен
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2020.12.21 (96)

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