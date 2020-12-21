В Харькове хотят назвать в честь Кернеса проспект, станция метро и поставить памятник (114)

2020.12.21 (114)2020.12.20 (12) →
- Тело Геннадия Кернеса привезли в Харьков : Вечерний Харьков 20:51
- Кортеж с Кернесом заехал из аэропорта в 17 больницу города : ТСН.ua 20:47
- Сегодня, 20:22 Автор: Андрей Бондар "Траур в Харькове": В город прибыл самолет с телом Геннадия Кернеса : ReplyUA.net 20:42
- В Харькове приземлился самолет с телом Геннадия Кернеса (видео) : NewsOne 20:40
- В Харькове приземлился самолет с телом Кернеса : Bigmir)net Новости 20:39
- Тело Кернеса привезли в Харьков : Gazeta.ua 20:35
- Тело Кернеса доставили в Харьков : Экономические новости 20:34
- В Харьков прибыл самолет с телом Кернеса : Укринформ 20:32
- Тело Кернеса доставили частным самолетом из Берлина в Харьков : АТН 20:31
- Борт с трупом Гепы сел в Харькове : Досье 20:28
- Самолет с телом Кернеса прибыл в Харьков : DailyUA 20:24
- Тело Геннадия Кернеса прибыло в Украину : Комментарии.UA 20:23
- В Харькове приземлился самолет с телом Кернеса : Капитал 20:20
- Прощание с мэром: как Харьков собирается провожать Кернеса в последний путь : ТСН.ua 20:17
- В Харьков прибыл борт с телом Геннадия Кернеса (видео) : Медиа-группа Объектив 20:11
- Самолет с телом Кернеса прибыл в Харьков : Новое Время 20:11
- В Харьковском аэропорту встречают борт с телом Геннадия Кернеса (фото) : Медиа-группа Объектив 20:11
- В Харькове приземлился борт с телом Геннадия Кернеса: фото, видео : APnews.com.ua 20:01
- Борт с телом Кернеса прибыл в Харьков: видео : 24 канал 20:00
- Самолет с телом Кернеса прибыл в Харьков : Українські національні новини 19:47
- Самолет с телом Геннадия Кернеса приземлился в Харькове : ТСН.ua 19:47
- Тело Кернеса доставили в Харьков : УНИАН 19:47
- В Харьков прибыл самолет с телом Геннадия Кернеса : Status Quo 19:44
- Самолет с телом Геннадия Кернеса вылетел в Харьков : NewsOne 19:40
- Борт с телом Кернеса приземлился в Харькове (фото, видео) : Город Х 19:40
- В честь Кернеса в Харькове назовут улицу : Соцпортал 19:36
- Тело Кернеса сегодня доставят в Харьков : NewsOboz 19:20
- Сегодня 18:56 Проспект и метро имени Кернеса: как в Харькове хотят увековечить память об умершем мэре : Весь Харьков 19:10
- В Харькове в честь Кернеса назовут проспект и станцию метро : Новости N 19:09
- Секретарь горсовета хочет сделать Кернеса почетным харьковчанином и установить ему памятник : ForUm 19:05
- Проспект и метро имени Кернеса: как в Харькове хотят увековечить память об умершем мэре : АТН 19:01
- 18:37 / 21.12.2020 В Харькове может появиться станция метро имени Кернеса : Багнет 19:01
- В Харькове именем Кернеса назовут улицу и станцию метро : Инфолайн 18:48
- Борт с телом Кернеса вылетел из Германии : APnews.com.ua 18:31
- Политолог назвал главных политиков, которые могут бороться за кресло мэра Харькова : 24 канал 18:30
- Из Берлина вылетел чартерный самолет, который доставит тело Кернеса в Харьков : Depo 18:29
- В Харькове хотят установить памятник Кернесу и назвать его именем станцию метро : Західна iнформаційна корпорація 18:17
- Приземлится через два часа: самолет с телом Кернеса вылетел из Берлина в Харьков : Vgorode.ua 18:16
- В Харькове именем Кернеса хотят назвать улицу и станцию метро : Слово і Діло 18:13
- В Харькове хотят назвать в честь Кернеса проспект, станция метро и поставить памятник : Медіаплатформа "НАШ" 18:09
- Прощание с мэром: борт с телом Кернеса прибудет в Харьков сегодня вечером : ТСН.ua 18:02
- В Харькове хотят поставить Кернесу памятник, назвать его именем проспект и станцию метро : Укринформ 18:02
- Прощание с Геннадием Кернесом будут охранять сотни силовиков : APnews.com.ua 18:01