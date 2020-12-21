Самолет с телом Кернеса приземлился в Харькове (66)

RegioNews 2020.12.21 19:42

21 декабря 2020, 19:39 Возле аэропорта дежурят полицейские, медики и спасатели Возле аэропорта дежурят полицейские, медики и спасатели Фото: скриншот видео В Харькове приземлился чартерный самолет Mitsubishi Challenger 850, на котором из Германии доставили тело мэра города Геннадия Кернеса. Об этом сообщает "Суспільне", а также Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews. Известно, что самолет приземлился сегодня, 21 декабря, в 19:24 по местному