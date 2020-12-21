Самолет с телом Кернеса приземлился в Харькове (66)

2020.12.21 (66)2020.12.20 (3) →
- В Украину прибыл самолет с телом Геннадия Кернеса : Західна iнформаційна корпорація 20:47
- Тело Кернеса прилетело в Харьков: покойного мэра приняли в VIP-терминале : Znaj.ua 20:47
- В Харьков прибыл борт с телом Кернеса : Главред 20:36
- 21.12.2020 20:22 В Харькове приземлился самолет с телом Геннадия Кернеса : ДонПресс 20:33
- И.о. мэра Харькова предложил поставить памятник Кернесу : Преступности.нет 20:17
- В Харьков привезли тело Кернеса : Гордон 20:06
- Тело Кернеса доставили в Харьков : Факты 20:04
- Тело Кернеса доставили в Харьков (ФОТО, ВИДЕО) : DsNews 20:03
- В Харьков привезли тело Кернеса : РБК-Україна 20:01
- 19:51 21.12.2020 В Харьков прилетел самолет с телом Кернеса : Интерфакс-Україна 20:00
- Самолет с телом Кернеса приземлился в Харькове : 112.ua 20:00
- Озвучено расписание церемонии прощания и похорон Геннадия Кернеса : Вести-UA 19:52
- В Харьков доставили тело Кернеса: видео и подробности : Апостроф 19:45
- Стало известно, когда тело Кернеса привезут в Украину (обновляется) : Вести.ua 19:45
- Самолет с телом Кернеса приземлился в Харькове : RegioNews 19:42
- ВИДЕО: Борт с телом Геннадия Кернеса приземлился в Харькове - РЕДПОСТ : Редпост 19:42
- Самолет с телом Кернеса сел в Харькове : Сегодня.ua 19:32
- Терехов рассказал, когда тело Кернеса привезут в Харьков и когда будут похороны : Новости Ю 19:21
- В Харьков летит самолет с телом Геннадия Кернеса : Измаил вечерний 18:46
- В Харькове церемонию прощания с Кернесом будут охранять сотни правоохранителей : Depo 18:29
- Самолет с телом Геннадия Кернеса поднялся в воздух в Германии : Комментарии.Харьков 18:23
- Прощание с Геннадием Кернесом: порядок будут охранять 460 силовиков : NewsRoom.kh.ua 18:07
- В центр Харькова стянут силовиков : Status Quo 17:44
- Стало известно время прощания с Кернесом : World News 17:24
- Сегодня в Харьков прибудет самолет с телом Кернеса : Українці в світі 17:13
- Сегодня 16:33 В мэрии отрицают, что работников КП заставляют прийти на церемонию прощания с Кернесом : Весь Харьков 17:10
- В Харькове ждут самолет с телом Кернеса в 19.00 : NewsMir.info 17:07
- В мэрии отрицают, что работников КП заставляют прийти на церемонию прощания с Кернесом : АТН 17:01
- Сегодня в Харьков прибудет борт с телом Кернеса : Прямий канал 17:01
- Терехов назвал кощунством слухи о том, что харьковчан заставляют идти на похороны Кернеса : Status Quo 16:44
- Секретарь горсовета Харькова пообещал не затягивать с обращением о выборах нового мэра : Экономика.com.ua 16:31
- Назавано подробное расписание похорон Геннадия Кернеса : Західна iнформаційна корпорація 16:17
- Похороны Кернеса: когда начнется траурная церемония и где горожане смогут проститься с мэром : Апостроф 16:15
- В Харькове водителей просят не ехать в центр в день похорон Геннадия Кернеса : NewsRoom.kh.ua 16:07
- Стало известно время прощания с Кернесом : Харків Тimes 15:44
- Тело Геннадия Кернеса должны доставить в Харьков уже... : Голос Правди 15:41
- В день похорон Кернеса в центре Харькова перекроют движение : Главное 15:36
- Стало известно, когда доставят тело Кернеса в Харьков : ASPInews 15:31
- Декабрь, 21 в 14:46 Когда борт с Кернесом прилетит в Украину - дата : ICTV Факти 15:06
- "Наш святой долг": в мэрии Харькова рассказали подробности о грядущем прощании с Кернесом : Фокус 15:05
- Тотальный траур, закрытый центр и масочный режим: раскрыты детали похорон Кернеса в Харькове : APnews.com.ua 15:01
- Тело Кернеса доставят в Харьков сегодня в 19:00 : Версии.com 14:52
- Сегодня в Харьков доставят тело Геннадия Кернеса : Вести.ua 14:45
- В мэрии Харькова сообщили, когда прибудет самолет с телом Кернеса : Гордон 14:36
- Тело Кернеса доставят в Харьков сегодня в 19:00 : Українські Новини 14:15