Границы из-за мутации COVID закрыла Саудовская Аравия (110)

7Днів.info 2020.12.21 10:06

Сегодня, 09:31 Власти Саудовской Аравии решили полностью прекратить международное авиасообщение, закрыть сухопутные границы и морские порты из-за мутации коронавируса. Ограничение пока будет действовать в течение недели. Об этом сообщает SPA. Рейсы, которые прибыли в королевство, смогут покинуть страну. "На основании данных Минздрава о распространении в ряде стран нового штамма коронавируса до тех пор, пока не прояснится информация о природе этого