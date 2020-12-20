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Границы из-за мутации COVID закрыла Саудовская Аравия

Границы из-за мутации COVID закрыла Саудовская Аравия (110)

7Днів.info 2020.12.21 10:06
Сегодня, 09:31 Власти Саудовской Аравии решили полностью прекратить международное авиасообщение, закрыть сухопутные границы и морские порты из-за мутации коронавируса. Ограничение пока будет действовать в течение недели. Об этом сообщает SPA. Рейсы, которые прибыли в королевство, смогут покинуть страну. "На основании данных Минздрава о распространении в ряде стран нового штамма коронавируса до тех пор, пока не прояснится информация о природе этого
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2020.12.21 (110)

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