Вакцина от COVID-19 эффективна против нового штамма коронавируса - минздрав Германии (136)

ProNews 2020.12.21 10:23

О М 21.12.2020 По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина от коронавирусной инфекции производства компаний Pfizer и BioNTech столь же эффективна против мутировавшего штамма коронавируса, как и против циркулирующего сейчас SARS-CoV-2. Шпан говорит, что вакцина Pfizer и BioNTech будет эффективна и от нового штамма коронавируса Вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний