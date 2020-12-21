Вакцина от COVID-19 эффективна против нового штамма коронавируса - минздрав Германии (136)

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- Распространение мутации коронавируса: Португалия ограничила въезд для туристов из Британии : DailyUA 10:24
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- Ребята без паники! Не ведитесь на разводку: ученый рассказал о "британском вирусе" : NewsProUA 10:22
- Ситуация с новым штаммом COVID-19 "вышла из-под контроля" - Минздрав Британии : Новости Ю 10:22
- Новый штамм коронавируса не повлияет на вакцинацию, - минздрав Германии : Новости Ю 10:21
- Распространение мутации коронавируса: Португалия ограничила въезд для туристов из Британии : Українські національні новини 10:17
- 21.12.2020 в 10:03 Минздрав ФРГ: Вакцина от COVID-19 эффективна против нового штамма коронавируса : InfoResist.org 10:15
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- Более 20 стран прервали авиасообщение с Великобританией : ОбщеЖитие Online 10:11
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