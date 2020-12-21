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Вакцина от COVID-19 эффективна против нового штамма коронавируса - минздрав Германии

Вакцина от COVID-19 эффективна против нового штамма коронавируса - минздрав Германии (136)

ProNews 2020.12.21 10:23
О М 21.12.2020 По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина от коронавирусной инфекции производства компаний Pfizer и BioNTech столь же эффективна против мутировавшего штамма коронавируса, как и против циркулирующего сейчас SARS-CoV-2. Шпан говорит, что вакцина Pfizer и BioNTech будет эффективна и от нового штамма коронавируса Вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний
ШТАММ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БРИТАНИЯ, ВИРУС, МУТАЦИЯ, ВАКЦИНА, Джонсон, Великобритания, Нидерланды, Австралия, Лондон, Италия, Германия
2020.12.21 (136)

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