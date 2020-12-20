ВОЗ проводит с Британией консультации из-за нового штамма коронавируса (27)

2020.12.21 (27)2020.12.20 (52) →
- Евросоюз может полностью закрыть все границы с Британией из-за нового штамма SARS-CoV-2 : Контракты.ua 11:07
- "Несомненно, ограничения будут", - ОП о закрытии авиасообщения с Британией : Фокус 11:04
- Ряд стран ограничивает сообщение с Великобританией из-за опасений насчёт нового COVID-19 : UA.news 10:48
- Насколько опасен "корона-мутант" из Британии: в ВОЗ сделали заявление : Сегодня.ua 10:47
- Степанов заявил, что в Украине три недели подряд коронавирусом заражается все меньше людей : NewsOne 10:40
- В Минздраве Британии признали, что ситуация с новым типом COVID вышла из-под контроля : ОстроВ 10:40
- Ситуация с мутировавшим коронавирусом вышла из-под контроля, - британский Минздрав : Хвиля 10:36
- "Английский коронавирус" не на шутку переполошил ВОЗ и Европу : Фраза.ua 10:36
- В Италии выявили первый случай заражения новым мутировавшим коронавирусом - Редакция rezonans.info : Резонанс.info 10:27
- В Великобритании ситуация с новым типом COVID вышла из-под контроля : NewsProUA 10:23
- Великобритания на изоляции: Все больше стран закрывают авиасообщение из-за мутировавшего коронавируса : Depo 10:03
- Ситуация с новым типом COVID вышла из-под контроля, - МИНЗДРАВ Британии : Західна iнформаційна корпорація 09:47
- Новая мутация коронавируса: ВОЗ сделала важное заявление : Elise Journal 09:31
- В Европе закрывают авиасообщение с Великобританией из-за вспышки нового штамма коронавируса : Рубрика 09:31
- 08:59 / 21.12.2020 Ситуация с новым типом COVID вышла из-под контрол, - Великобритания : Багнет 09:01
- Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией : Версии.com 08:52
- Ситуация с мутированным COVID-19 вышла из под контроля: правительство Великобритании собирается на экстренное заседание : Прямий канал 08:16
- Новый тип COVID-19: Италия вслед за Бельгией и Нидерландами ограничит авиасообщение с Британией : ForUm 08:05
- Ситуация с новым типом COVID вышла из-под контроля - Великобритания : Подробности.ua 07:41
- Пандемия: Литва останавливает прием рейсов с Британии из-за нового штамма вируса : ПрессОрг24 07:38
- Иран тоже прекратил авиасообщение с Британией из-за мутировавшего коронавируса : Новости Ю 07:21
- Ситуация с новым типом COVID вышла из-под контроля, - Минздрав Британии : РБК-Україна 06:16
- Пандемия: Литва останавливает прием рейсов с Британии из-за нового штамма вируса : Українські національні новини 01:47
- Пандемия: Италия подтвердила первый случай нового штамма коронавируса : ПрессОрг24 01:38
- 21 Декабря, 2020 Германия хочет закрыть границы ЕС для британцев из-за мутации коронавируса : Маю право 00:57
- Минздрав Германии: Вакцина Pfizer/BioNTech будет эффективной против нового штамма вируса : 112.ua 00:00