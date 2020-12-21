Лондон может оказаться на карантине на несколько месяцев (109)

2020.12.21 (109)2020.12.20 (112) →
- В Британии собирают срочное заседание правительства из-за нового вида Covid-19 : Медіаплатформа "НАШ" 11:09
- Новый штамм COVID-19. Саудовская Аравия закрывает границы : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- Британцам следует вести себя так, как будто у них уже выявлен COVID-19, - глава Минздрава Хэнкок : Newzz.in.ua 11:07
- У Зеленского говорят, что Украина готовится закрыть авиасообщение с Британией : Depo 11:03
- В Италии обнаружили новый штамм коронавируса: еще более заразный : MY.UA 11:01
- В Британии ситуация с новым COVID вышла из-под контроля : SiteUA 10:56
- Ограничения на авиасообщение с Великобританией ввели более 20 стран : Крым.Реалии RFE/RL 10:52
- Новая мутация коронавируса: ЕС проведет экстренное заседание : Вести-UA 10:52
- Нефть падает в цене на фоне Brexit и распространения мутации коронавируса : UA.news 10:48
- В Минздраве Германии уверили, что существующая вакцина эффективна против нового типа COVID-19 : КП в Украине 10:46
- Не влияет на летальность: в ВООЗ успокоили относительно появления нового штамма COVID-19 : Прямий канал 10:46
- Новый штамм Covid-19 "вышел из-под контроля" - Минздрав Британии : Вести.ua 10:45
- Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре : Inpress.ua 10:43
- ЕС проведет срочную встречу из-за нового штамма коронавируса : Слово і Діло 10:43
- Новый штамм коронавируса обнаружили в Италии : RUpor.info 10:42
- Мутация коронавируса: в ЕС созывают срочное совещание : Судебно-юридическая газета 10:40
- Цена на нефть марки Brent упала. Причина - новый штамм covid-19 : Минфин 10:39
- Евросоюз прекращает транспортное сообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса : Национальный Банк Новостей 10:39
- Новый штамм вируса в Британии: страны срочно прекращают сообщения, штамм активен в Лондоне - детали : ПрессОрг24 10:38
- Ситуация с новым штаммом коронавируса вышла из-под контроля, - Минздрав Британии : Фокус 10:35
- Мутация коронавируса: новый штамм обнаружили и в Италии 21 December 2020, 09:58 : Николаев в подробностях 10:34
- Польша прекращает полеты в Британию из-за нового штамма коронавируса : DsNews 10:34
- Правительство Великобритании собирается на экстренное заседание из-за мутации коронавируса : Depo 10:33
- Стало известно, когда новый вид коронавируса начал активно распространяться в Великобритании : УНИАН 10:33
- Нефть дешевеет из-за нового штамма COVID-19 : Укринформ 10:32
- Датское агентство считает, что путешественники из Британии не представляют опасности, если изолируются : УП Європейська правда 10:32
- Британцам следует вести себя так, как будто у них уже выявлен COVID-19, - глава Минздрава Хэнкок : Цензор.Нет 10:32
- В Британии заявляют про новый штамм коронавируса, который может быть на 70% более заразным : АТН 10:31
- Канада приостанавливает рейсы из Великобритании на 72 часа из-за нового штамма COVID-19 : Рубрика 10:31
- Канада приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса : Комментарии.UA 10:23
- Мутация вируса оказалась гораздо заразнее, страна вводит жесткий локдаун: "Рождество отменяется" : Znaj.ua 10:17
- Через коронавирус Великобритания закрыла границы и отказалась от Рождества : MY.UA 10:16
- Минздрав Британии: Ситуация с новым штаммом коронавируса вышла из-под контроля : РепортерUA 10:12
- Новый штамм коронавируса: в Великобритании срочно созвали заседание Кабмина : NewsOne 10:10
- Новая мутация COVID-19: ЕС проведет срочную встречу : Bigmir)net Новости 10:09
- Из-за нового штамма коронавируса более 10 стран закрылись от Британии (список) : Фокус 10:05
- Новый штамм коронавируса спровоцировал падение цен на нефть : DsNews 10:04
- Новый штамм COVID-19 охладил надежды инвесторов: Цены на нефть резко упали : Экономические новости 10:04
- Праительство Британии созывает ЧК Cobra из-за мутировавшего вируса : Страна.ua 10:02
- Более 20 стран ввели ограничения на авиаперелеты из-за мутации коронавируса: полный список : Луганский Радар 09:56
- Новый штамм коронавируса COVID-19 обнаружен в Риме : Vashgolos.net 09:51
- Совет ЕС собирается на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса : ZN,UA 09:47
- В Британии заявили, что ситуация с новым типом Covid вышла из-под контроля : Медіаплатформа "НАШ" 09:39
- Первый случай "британского" штамма нашли в Италии : ForUm 09:35
- Новый штамм коронавируса обнаружен в Риме : Главком 09:35