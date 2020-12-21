Лондон может оказаться на карантине на несколько месяцев (109)

Цензор.Нет 2020.12.21 07:32

Если новый штамм коронавируса не удастся быстро взять под контроль, Лондон может быть в карантине несколько месяцев. Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этомсообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. "Министр здравоохранения в воскресенье высказал предположение, что Лондон может быть в локдауне в течение месяцев, и предупредил, что новый штамм будет "очень трудно" взять под контроль, пока не начнется массовое