Украинцы считают политиком и "неудачником" года президента Зеленского (138)

FM-TV 2020.12.21 17:35

21 декабря 2020 г. 28% украинцев считают "неудачником" года президента Владимира Зеленского, в то же время почти 15% назвали Зеленского политиком года. Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Кучерива совместно с КМИС Детали: Чаще всего политиком года украинцы называют действующего президента, но он же возглавил и народный рейтинг "неудачников" года. Социологи отмечают, что в 2020 году Украина можно сказать осталась без