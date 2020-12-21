Украинцы считают политиком и "неудачником" года президента Зеленского (138)

2020.12.21 (138)2020.12.20 (2) →
- 34 мин. назад Курс гривны, тарифы: украинцы озвучили ожидания на 2021 год : Finance.UA 20:34
- Украинцы не смогли определиться с политиком года, но выбрали неудачника : Верже 20:21
- Украинцы считают Зеленского "неудачником года" - опрос : Прогрессивная социалистическая партия Украины 19:43
- Соцопрос показал ожидания украинцев от 2021 года : Типичный Херсон 19:41
- Негативные ожидания: 46% украинцев считают, что пандемия в следующем году не закончится : Iнше ТВ 19:36
- Украинцы не надеются, что 2021 год будет лучше 2020-го - соцопрос : APnews.com.ua 19:31
- Соцопрос показал ожидания украинцев от 2021 года : Мрия Запорожьe 19:16
- 21.12.2020 Украинцы разделились пополам во мнении о завершении пандемии Covid-19 в 2021 году - опрос : ОРД-02 19:09
- Украинцы не верят в улучшение экономического состояния в 2021 году : Контракты.ua 19:07
- Четверть украинцев считают, что в 2021 году будут назначены досрочные выборы президента Украины - опрос : Гордон 19:06
- За год число сторонников НАТО среди украинцев уменьшилось с 53% до 42% : Страна.ua 19:02
- 38 минут назад Слабая гривна, досрочные выборы президента и продолжение пандемии: чего ожидают украинцы в 2021 году : thePage 18:43
- Украинцы не верят в гривну и рост благосостояния в следующем году : Goodnews.ua 18:42
- Опрос показал, чего украинцы ждут от 2021 года : Bigmir)net Новости 18:39
- Зеленский стал и неудачником, и политиком года в опросе КМИС : Vector News 18:16
- Почти четверть украинцев ожидают смены президента в 2021 году : Бессарабия Информ 18:15
- Почти четверть украинцев ожидают смены президента в 2021 году : Ukrainian Bessarabia 18:14
- Украинцы не ждут ничего хорошего в 2021 году - опрос : Народный Корреспондент 18:09
- 42% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос : Гордон 18:06
- Украинцы считают Зеленского "неудачником года" - опрос : Iнше ТВ 18:06
- Большинство граждан высказались за вступление Украины в ЕС и НАТО : UA.news 17:48
- Соцопрос показал ожидания украинцев от 2021 года : Вибори в Україні та світі 17:46
- Почти четверть украинцев ожидают смены президента в 2021 году : Вибори в Україні та світі 17:46
- Почти половина украинцев считают, что Украина должна вступить в ЕС - опрос : Гордон 17:36
- Украинцы считают политиком и "неудачником" года президента Зеленского : FM-TV 17:35
- 21.12.2020 17:20 Значительная часть украинцев хочет в следующем году смены власти и не верит в рост благосостояния : ДонПресс 17:33
- Украинцы разделились пополам во мнении о завершении пандемии Covid-19 в 2021 году - опрос : Дело.ua 17:33
- Курс гривны, тарифы, зарплаты: украинцы озвучили ожидания на 2021 год : РБК-Україна 17:31
- Украинцы считают Зеленского "неудачником года" - опрос : Информбюро ПСПУ 17:20
- Почти четверть украинцев ожидают смены президента в 2021 году : Bigmir)net Новости 17:09
- Каждый четвертый украинец уверен в проведении досрочных выборов президента в 2021 году : Народный Корреспондент 17:09
- Украинцы считают Зеленского неудачником года : Контракты.ua 17:07
- Почти 2% украинцев считают Кернеса политиком года : KharkivToday 17:04
- Соцопрос ожиданий украинцев от 2021 года: В наказание коррупционеров верят только 10%, в снижение тарифов - 12% : Первая полоса 17:03
- Украинцы считают Зеленского одновременно "неудачником года" и "политиком года" - опрос : Журнал Житомира 17:01
- Аналитики сообщили, кого украинцы считают главным политиком : UA.news 16:48
- Негативные ожидания: 46% украинцев считают, что пандемия в следующем году не закончится : ПрессОрг24 16:38
- Украинцы считают Зеленского "неудачником года" - опрос : ПрессОрг24 16:38
- Почти четверть украинцев прогнозируют новые президентские выборы в течение года : Lenta.ua 16:38
- Украинцы считают Зеленского политиком и "неудачником" года одновременно : Позиция 16:35
- Зеленский стал одновременно "неудачником года" и "политиком года", - опрос Фонда "Деминициативы" и КМИС : Цензор.Нет 16:32
- Чего ждут украинцы от 2021 года : Новости Ю 16:20
- Почти четверть украинцев ожидают смены президента в 2021 году : Мрия Запорожьe 16:16