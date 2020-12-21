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На трассе Днепр - Кривой Рог сгорел дотла пассажирский автобус: фото

На трассе Днепр - Кривой Рог сгорел дотла пассажирский автобус: фото (22)

NewsMir.info 2020.12.21 05:07
сегодня 05:00 Утром 20 декабря в Днепровском районе на трассе, ведущей в Кривой Рог, загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба местной ГСЧС. К счастью, находившиеся внутри водитель и пассажиры покинули салон транспортного средства, никто не пострадал. 20 декабря около 7:40 на трассе М-04, соединяющей Кривой Рог и областной центр, на ходу загорелся пассажирский автобус "Эталон".
АВТОБУС, ДНЕПР, ЭТАЛОН, ПАССАЖИР, КРИВОЙ, ОТСЕК, Днепропетровск, Украина
2020.12.21 (22)

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