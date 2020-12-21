На трассе Днепр - Кривой Рог сгорел дотла пассажирский автобус: фото (22)

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- Автобус с пассажирами загорелся на трассе Днепр - Кривой Рог : Первый Криворожский 11:03
- Под Днепром сгорел дотла пассажирский автобус : Hronika.info 10:40
- 21 декабря 2020, 10:30 Под Днепром сгорел двухэтажный дачный дом : Мост Днепр 10:39
- Мужчина погиб до приезда скорой. На трассе Кривой Рог - Днепр жуткое ДТП (ФОТО) : Dnepr.Info 10:27
- Под Днепром сгорел дотла пассажирский автобус : MY.UA 10:16
- В Днепропетровской области автобус с пассажирами вспыхнул во время движения : Местные вести 10:15
- 21 декабря 2020, 09:30 В Днепровском районе на ходу загорелся пассажирский автобус : Мост Днепр 10:09
- Мужчина погиб до приезда скорой. На трассе Кривой Рог - Днепр жуткое ДТП (ФОТО) : ГЛАВПОСТ 10:06
- На трассе Днепр-Кривой Рог автобус с пассажирами загорелся на ходу (фото) : FaceNews 10:00
- Автобус с пассажирами загорелся на ходу, кадры ЧП: "Черный дым укрыл все вокруг" : Politeka 09:41
- В Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с пассажирами: фото : Судебно-юридическая газета 09:40
- В Днепропетровской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами : ТСН.ua 09:17
- Автобус "Днепр - Кривой Рог" загорелся на ходу и выгорел дотла (фото и видео) : Всеукраинские вести 08:57
- Огненный ад в маршрутке: автобус вспыхнул прямо на ходу, пассажиры точно родились в рубашке : Стена 08:15
- На трассе загорелся автобус Днепр-Кривой Рог : Кривбасс On-Line 07:52
- Под Днепром на ходу загорелся автобус с людьми (ФОТО) : Акцент.zp.ua 07:10
- На трассе Днепр - Кривой Рог сгорел дотла пассажирский автобус: фото : Судебно-юридическая газета 05:40
- На трассе Днепр - Кривой Рог сгорел дотла пассажирский автобус: фото : NewsMir.info 05:07
- Жуткое ЧП на дороге: автобус с пассажирами загорелся во время движения : MY.UA 04:46
- 04:19 / 21.12.2020 Жуткое ЧП на дороге: автобус с пассажирами загорелся во время движения : Багнет 04:31
- Под Днепром на ходу загорелся автобус с людьми, весь салон охватило пламя. ВИДЕО : Новости Ю 01:21
- Под Днепром на ходу загорелся автобус с людьми, весь салон охватило пламя. ВИДЕО : Новости N 01:09