На трассе Днепр - Кривой Рог сгорел дотла пассажирский автобус: фото (22)

NewsMir.info 2020.12.21 05:07

сегодня 05:00 Утром 20 декабря в Днепровском районе на трассе, ведущей в Кривой Рог, загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба местной ГСЧС. К счастью, находившиеся внутри водитель и пассажиры покинули салон транспортного средства, никто не пострадал. 20 декабря около 7:40 на трассе М-04, соединяющей Кривой Рог и областной центр, на ходу загорелся пассажирский автобус "Эталон".