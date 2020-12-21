В Днепре спасатели достали больше 500 летучих мышей из-под обшивки балкона: фото (20)

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- В Днепре внутри обшивки балкона нашли сотни летучих мышей : Измаил вечерний 10:46
- В Днепре спасатели достали больше 500 летучих мышей из-под обшивки балкона: фото : NewsOne 10:10
- В обычной квартире нашли сотни краснокнижных зверьков: фото необычного ЧП в Днепре : Всеукраинские вести 09:57
- На балконе одной из многоэтажек в Днепре спасатели обнаружили более 500 летучих мышей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 09:32
- В Днепре спасатели спасли с балкона квартиры более 500 летучих мышей : MY.UA 09:16
- В Днепре внутри обшивки балкона нашли сотни летучих мышей [фото] : КП в Украине 09:01
- В днепровской многоэтажке обнаружили полтысячи летучих мышей : ТСН.ua 08:32
- В Днепре спасатели спасли с балкона квартиры более 500 летучих мышей : Укринформ 08:32
- В Днепре на одном из балконов спасатели обнаружили более 500 летучих мышей - фото : ЛІГАБізнесІнформ 08:08
- Жуть. На балконе жилого дома в Днепре обнаружили колонию летучих мышей - 500 штук (ФОТО, ВИДЕО) : Iнше ТВ 08:06
- В Днепре в квартире многоэтажки нашли 500 летучих мышей : Depo 07:33
- В Днепре на балконе жилой квартиры поселились сотни летучих мышей: фото и видео жуткой находки : РИА Мелитополь 07:27
- 500 летучих мышей нашли приют на балконе квартиры : Новости Ю 07:20
- Прятались под обшивкой: в Днипре в квартире нашли более 500 летучих мышей : RUpor.info 04:42
- В Днепре с балкона квартиры сняли более 500 летучих мышей : Новости N 04:09
- В Днепре нашли сотни летучих мышей под обшивкой балкона : Вести.ua 02:45
- Балкон в Днепре оккупировали полтысячи летучих мышей (фото) : Сегодня.ua 01:46
- 01:08 / 21.12.2020 Нашествие летучих мышей: в Днепре более 500 рукокрылых атаковали квартиру : Багнет 01:31
- Нашествие летучих мышей: в Днепре более 500 рукокрылых атаковали квартиру : MY.UA 01:16
- В Днепре нашли полтысячи летучих мышей на одном балконе: фото : 24 канал 00:00