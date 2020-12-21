В Днепре спасатели достали больше 500 летучих мышей из-под обшивки балкона: фото (20)

NewsOne 2020.12.21 10:10

21.12.2020 Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружили больше полутысячи летучих мышей на балконе одной из многоэтажек в Днепре. Об этом говорится на странице ГСЧС в Facebook. Накануне, 20 декабря, жители дома на улице Коробова пожаловались спасателям на странные звуки под обшивкой балкона. Прибывшие сотрудники экстренной службы сняли утеплитель и обнаружили под ним целую стаю летучих мышей.