Помпео сказал, кто стоит за нападением на посольство США в Багдаде (44)

GlavPost.Com 2020.12.21 07:38

21 декабря, 2020 Помпео сказал, кто стоит за нападением на посольство США в Багдаде 21.12.2020 05:56 Укринформ За последним ракетным обстрелом района, где находится американское посольство в Багдаде, стоят боевики, поддерживаемые Ираном. Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере, передает Укринформ. "Поддерживаемые Ираном ополченцы снова грубо и безрассудно атаковали Багдад, ранив мирных жителей Ирака.