Помпео сказал, кто стоит за нападением на посольство США в Багдаде (44)

2020.12.21 (44)2020.12.20 (15) →
- В Багдаде ракетами "Катюша" обстреляли посольство США : Народный Корреспондент 11:09
- В Багдаде посольство США обстреляли ракетами "Катюша" : TK Media 10:44
- Помпео назвал виновных в атаке на посольство США в Багдаде : Хвиля 10:36
- В Багдаде ракетами обстреляли посольство США : Позиция 10:35
- В Багдаде посольство США обстреляли ракетами "Катюша" : Online.ua 10:14
- Помпео назвал виновных в нападении на посольство США в Багдаде : Lenta.ua 10:08
- 21 Декабря, 2020 В Багдаде ракетами обстреляли посольство США : Маю право 09:57
- В Багдаде ракетами обстреляли посольство США : Бабель 09:43
- Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами : РепортерUA 09:42
- В Багдаде "Катюшами" обстреляли посольство США : Lenta.ua 09:38
- США подтвердили ракетный обстрел своего посольства в Багдаде : DsNews 09:34
- В Багдаде обстреляли ракетами посольство США : Еспресо TV 09:34
- Посольство США в Ираке обстреляли из "Катюш" (ВИДЕО) : Дело.ua 09:33
- Ракетами обстреляли посольство США в Ираке (ВИДЕО) : Ракурс 09:24
- Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами : 7Днів.info 09:06
- Посольство США в Ираке снова обстреляли ракетами типа "Катюша" : Укринформ 08:32
- В Багдаде из ракетной установки "Катюша" обстреляли посольство США : 5 Канал 08:30
- В США назвали виновных в атаке на посольство в Багдаде : UA.news 07:48
- Район посольства США в Багдаде обстреляли ракетами : MY.UA 07:46
- Помпео сказал, кто стоит за нападением на посольство США в Багдаде : GlavPost.Com 07:38
- Ирак: в Багдаде обстреляли посольство США и "зеленую зону" : ПрессОрг24 07:38
- 07:25 / 21.12.2020 Район посольства США в Багдаде обстреляли ракетами : Багнет 07:31
- В столице Ирака из ракет "Катюша" обстреляли посольство США : NewsOboz 07:20
- Помпео сказал, кто стоит за нападением на посольство США в Багдаде : NewsMir.info 07:07
- "Катюши" в действии": Посольство США подверглось ракетному удару в Багдаде : Goodnews.ua 06:41
- Помпео сказал, кто стоит за нападением на посольство США в Багдаде : MY.UA 06:31
- В Ираке по посольству США стреляли из "Катюши", ракеты перехватили в воздухе: видео : Цензору.нет 06:20
- Помпео сказал, кто стоит за нападением на посольство США в Багдаде : Укринформ 06:17
- В Ираке по посольству США стреляли из "Катюши", ракеты перехватили в воздухе: видео : Криминал.TV 02:52
- Ирак: в Багдаде обстреляли посольство США и "зеленую зону" : DailyUA 02:24
- Ирак: в Багдаде обстреляли посольство США и "зеленую зону" : Українські національні новини 02:17
- В столице Ирака из ракет "Катюша" обстреляли посольство США : Gazeta.ua 02:05
- По посольству США в Багдаде выпустили восемь ракет : ZN,UA 01:47
- Неизвестные запустили восемь ракет "Катюша" в посольство США в "зеленой зоне" Багдада : 112.ua 01:30
- Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу : PonomarOleg.com 01:20
- В Багдаде посольство США обстреляли ракетами - видео : Новое Время 01:11
- Неизвестные запустили восемь ракет "Катюша" в посольство США в "зеленой зоне" Багдада : NewsMir.info 01:07
- В Ираке по посольству США стреляли из "Катюши", ракеты перехватили в воздухе: видео : Апостроф 00:15
- Посольство США в Багдаде попало под ракетный удар : Слово і Діло 00:13
- В Багдаде ракетами обстреляли посольство США : НикВести 00:08
- 23:51 20.12.2020 Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу : Интерфакс-Україна 00:00