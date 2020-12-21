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Помпео сказал, кто стоит за нападением на посольство США в Багдаде

Помпео сказал, кто стоит за нападением на посольство США в Багдаде (44)

GlavPost.Com 2020.12.21 07:38
21 декабря, 2020 Помпео сказал, кто стоит за нападением на посольство США в Багдаде 21.12.2020 05:56 Укринформ За последним ракетным обстрелом района, где находится американское посольство в Багдаде, стоят боевики, поддерживаемые Ираном. Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере, передает Укринформ. "Поддерживаемые Ираном ополченцы снова грубо и безрассудно атаковали Багдад, ранив мирных жителей Ирака.
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2020.12.21 (44)

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