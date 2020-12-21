Бутусов принял предложение министра обороны стать его внештатным советником (31)

NewsMir.info 2020.12.21 08:07

сегодня 07:10 Журналист Юрий Бутусов после встречи в Минобороны Украины принял предложение министра обороны Андрея Тарана стать его внештатным советником на два месяца. "Я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца", - написал журналист на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером. По словам Бутусова, ему предложили на выбор несколько должностей в