Бутусов принял предложение министра обороны стать его внештатным советником (31)

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- Бутусов стал внештатным советником Тарана после ряда перепалок с Минобороны : Фокус 10:35
- Бутусов согласился на высокую должность в Минобороны Украины: "На два месяца" : Dialog.ua 10:33
- Журналист Юрий Бутусов согласился на должность в Минобороны : Прямий канал 10:31
- Министр обороны взял к себе в советники журналиста-критика : Ракурс 10:24
- Журналист Бутусов станет советником министра обороны : Агентство расследований Maрионетки 10:05
- Бутусов согласился поработать советником министра обороны : ForUm 09:35
- Бутусов сказал Тарану все, что о нем думает, и согласился стать советником лишь на два месяца : Экономика от Пророка 09:31
- Бутусов согласился стать внештатным советником министра обороны Тарана : MY.UA 09:31
- Бутусов согласился стать внештатным советником министра обороны Тарана : Західна iнформаційна корпорація 09:16
- Журналист Бутусов станет советником министра обороны : Паноптикон 09:16
- Журналист Юрий Бутусов после длительного скандала встретился с министром обороны: Таран предложил ему должность : Телеграф.com.ua 09:14
- Бутусов согласился стать внештатным советником Тарана сроком на два месяца : Еспресо TV 09:04
- Бутусов согласился стать советником министра обороны, но на свои условиях : DsNews 09:03
- Журналист Юрий Бутусов становится советником министра обороны Украины на 2 месяца : Front News International 08:36
- Бутусов станет советником министра обороны и останется журналистом : Iнше ТВ 08:36
- "Без зарплаты, кабинета и полномочий": Бутусов говорит, что согласился стать советником министра обороны : Depo 08:33
- Украинский журналист принял приглашение о работе в Минобороны : Lenta.ua 08:08
- Бутусов принял предложение министра обороны стать его внештатным советником : NewsMir.info 08:07
- Бутусов принял предложение министра обороны стать его внештатным советником : Главное 07:35
- Журналист Бутусов станет советником министра обороны : Новости Ю 07:22
- Бутусов на два месяца станет внештатным советником министра обороны : NewsOboz 07:20
- Журналист Бутусов станет советником министра обороны : Waves-ua 06:58
- Журналист Бутусов станет советником министра обороны : Ukr-Today.com 06:49
- Журналист Бутусов согласился бесплатно работать советником министра обороны : Gazeta.ua 04:05
- Журналист Бутусов станет советником министра обороны : Вибори в Україні та світі 02:16
- Бутусов два месяца станет внештатным советником министра обороны : Укринформ 01:17
- Журналист Бутусов станет советником министра обороны : Мрия Запорожьe 01:16
- Журналист Бутусов станет советником министра обороны : Bigmir)net Новости 01:09