В Николаеве местный житель устроил стрельбу и ранил ребенка (24)

RegioNews 2020.12.21 10:42

21 декабря 2020, 10:13 Спор возник из-за запуска фейерверков Спор возник из-за запуска фейерверков Фото: из открытых источников Правоохранители задержали местного жителя Николаева, который устроил стрельбу из-за конфликта с запуском фейерверков и ранил 10-летнего мальчика. Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Николаевской области. Так, отмечается, что конфликт произошел 20 января в дворе дома на улице