В Николаеве местный житель устроил стрельбу и ранил ребенка (24)

2020.12.21 (24)2020.12.20 (5) →
- В Николаеве мужчина из-за фейерверка открыл стрельбу по соседям, ранен ребенок : Криминал.TV 10:52
- В Николаеве местный житель устроил стрельбу и ранил ребенка : RegioNews 10:42
- В Николаеве мужчина с пистолета ранил 10-летнего мальчика : Местные вести 10:15
- Недовольный салютом мужчина подстрелил 10-летнего мальчика : Gazeta.ua 10:06
- В Николаеве пьяный сосед из-за фейерверков выстрелил в ребенка : Фокус 10:05
- В Николаеве пьяный мужчина ранил 10-летнего мальчика из-за фейерверка : Мой Город N 10:03
- В Николаеве мужчина выстрелил в 10-летнего мальчика : FaceNews 09:45
- В Николаеве мужчина устроил стрельбу из-за фейерверка и ранил ребенка : Шиповник.ua 09:34
- Стрельба в Николаеве: пьяный мужчина ранил 10-летнего мальчика : Единая Одесса 09:32
- В Николаеве мужчина открыл стрельбу по семье, которая запускала фейерверк : Комментарии.UA 09:23
- С битой и пистолетом: украинец обстрелял соседей из-за фейерверка : РБК-Україна 09:16
- В Николаеве пьяный мужчина выстрелил в 10-летнего мальчика : MIGnews.com.ua 09:08
- В Николаеве мужчина устроил стрельбу из-за фейерверка и ранил ребенка : DsNews 09:03
- В Николаеве мужчина обстрелял соседей из-за фейерверка и ранил ребенка : 24 канал 09:00
- В Николаеве мужчина из-за фейерверка открыл стрельбу по соседям, ранен ребенок : Соцпортал 08:36
- В Николаеве мужчина с пистолета ранил 10-летнего мальчика : РИА Мелитополь 08:27
- Конфликт с запуском фейерверков в Николаеве закончился стрельбой: ранен 10-летний ребенок. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 07:32
- В Николаеве мужчина с пистолета ранил 10-летнего мальчика : Вибори в Україні та світі 07:16
- Стрельба в Николаеве: пьяный мужчина ранил 10-летнего мальчика : КП в Украине 07:16
- В Николаеве мужчина с пистолета ранил 10-летнего мальчика : Мрия Запорожьe 07:16
- В Николаеве мужчина с пистолета ранил 10-летнего мальчика : Bigmir)net Новости 07:09
- Житель Николаева обстрелял соседей, которые запускали фейерверк: ранен ребенок : MY.UA 04:46
- 21 Декабря, 2020 Николаевец из-за фейерверка стал стрелять и ранил ребенка : Маю право 00:57