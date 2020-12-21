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Фокус: Украина

В Николаеве местный житель устроил стрельбу и ранил ребенка

В Николаеве местный житель устроил стрельбу и ранил ребенка (24)

RegioNews 2020.12.21 10:42
21 декабря 2020, 10:13 Спор возник из-за запуска фейерверков Спор возник из-за запуска фейерверков Фото: из открытых источников Правоохранители задержали местного жителя Николаева, который устроил стрельбу из-за конфликта с запуском фейерверков и ранил 10-летнего мальчика. Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Николаевской области. Так, отмечается, что конфликт произошел 20 января в дворе дома на улице
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2020.12.21 (24)

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