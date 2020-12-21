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ООС: боевики обстреляли трактор, возвращавшийся с работ, есть раненый

ООС: боевики обстреляли трактор, возвращавшийся с работ, есть раненый (47)

ПрессОрг24 2020.12.21 07:38
21 Дек, 5:59 Вооруженные формирования боевиков, поддерживаемых РФ, с помощью станковой противотанкового гранатомета уничтожили сельскохозяйственный трактор и ранили одного из трактористов, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. В штабе отметили, что боевики: "продолжают нарушать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Так, 20 декабря, около 19.30 в районе населенного пункта Каменка (около
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