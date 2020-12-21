Министры будут соревноваться в приготовлении борща в прямом эфире (54)

ASPInews 2020.12.21 13:31

пн, 12/21/2020 - 13:19 --> Члены украинского правительства в прямом эфире примут участие в кампании в поддержку включения элемента "Культура и традиция приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что 22 декабря в 17:30 состоится онлайн-батл по приготовлению борща между министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом