Министры будут соревноваться в приготовлении борща в прямом эфире (54)

- Борщ-баттл: пятеро украинских министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении национального блюда - Читать в rezonans.info : Резонанс.info 20:28
- Борщ-баттл для министров: Ткаченко, Кулеба и другие посоревнуются в приготовлении украинского блюда : World News 20:24
- Завтра украинские министры будут соревноваться в приготовлении борща : ПрессОрг24 19:38
- Завтра украинские министры будут соревноваться в приготовлении борща : DailyUA 19:24
- Ровно через сутки пройдет политический борщ-баттл : PonomarOleg.com 19:20
- Завтра украинские министры будут соревноваться в приготовлении борща : Українські національні новини 19:17
- Украинские министры проведут соревнование по приготовлению борща : Аналитическая служба Донбасса 19:13
- "Борщ объединяет!" В Украине министры будут соревноваться в приготовлении борща : Новости Краматорска 18:45
- Борщ-баттл для министров: Ткаченко, Кулеба и другие посоревнуются в приготовлении украинского блюда : TK Media 17:44
- 21-Dec-2020 14:21 Пять министров посоревнуются в приготовлении борща : Южная правда 17:16
- Мы уже разжигаем плиты - Минкульт объявило министерский борщ-баттл : Online.ua 17:14
- Пять министров завтра будут соревноваться в приготовлении борща : Українці в світі 17:13
- Пять украинских министров на камеры посоревнуются в приготовлении борща : Лента новостей Одессы 17:06
- Борщ-батлы: украинские министры посоревнуются на кухне : 24 канал 17:01
- Завтра украинские министры будут соревноваться в приготовлении борща онлайн : Еспресо TV 16:34
- Кулеба, Малюська и еще трое министров посоревнуются в приготовлении борща в прямом эфире : КП в Украине 16:31
- "Борщ объединяет!" В Украине министры будут соревноваться в приготовлении борща : ОстроВ 16:10
- Министры Кабмина проведут онлайн-баттл по приготовлению борща : Главное 16:06
- Пять украинских министров проведут онлайн-баттл по приготовлению борща : APnews.com.ua 16:01
- Украинские министры посоревнуются в приготовлении борща: кулинарный батл будут транслировать онлайн : Obozrevatel 15:41
- Пять украинских министров на камеры посоревнуются в приготовлении борща : Трасса Е95 15:14
- Пять министров посоревнуются в приготовлении борща : UAinfo 15:14
- Украинские министры в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща : БессарабiЯ.UA 15:14
- Пять министров в прямом эфире посоревнуются за лучшее приготовление борща : Медіаплатформа "НАШ" 15:09
- Украинские министры в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща : ForUm 15:05
- Украинские министры посоревнуются в приготовлении борща : Фокус 15:05
- Добавить борщ в наследие ЮНЕСКО: 5 украинских министров посоревнуются в приготовлении украинского первого блюда : Еспресо TV 15:04
- Пять министров посоревнуются в приготовлении борща : Измаил вечерний 14:46
- Борщ-батл среди министров: чиновники посоревнуются в приготовлении самого известного украинского блюда : Прямий канал 14:46
- Борщ-баттл: 5 украинских министров будут готовить блюдо в прямом эфире : Комментарии.UA 14:23
- 13:43 21.12 "Борщ-батл": Пятеро министров проведут соревнование по приготовлению борща : Петр и Мазепа 14:11
- Украинские министры поучаствуют в онлайн-батле по приготовлению борща : Страна.ua 14:02
- Украинские министры в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща : MY.UA 14:01
- Украинские министры посоревнуются в приготовлении борща: Где посмотреть : Західна iнформаційна корпорація 13:47
- Украинские министры в командах будут готовить лучший борщ в прямом эфире : NewsOne 13:40
- 21 декабря, 13:18 Борщ-баттл: пятеро украинских министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении национального блюда : Думская.net 13:34
- Украинские министры будут готовить в прямом эфире борщ : Depo 13:33
- Борщ в прямом эфире: пять министров посоревнуются в приготовлении : Укринформ 13:32
- Министры будут соревноваться в приготовлении борща в прямом эфире : ASPInews 13:31
- 5 министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща : Українські Новини 13:15
- Украинские министры выяснят, кто из них лучше приготовит борщ : Гордон 13:06
- Украинские министры посоревнуются в приготовлении борща. Баттл будут транслировать онлайн : Бабель 12:43
- Пять министров устроят в прямом эфире "батл" на лучший борщ : GlavPost.Com 12:38