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Министры будут соревноваться в приготовлении борща в прямом эфире

Министры будут соревноваться в приготовлении борща в прямом эфире (54)

ASPInews 2020.12.21 13:31
пн, 12/21/2020 - 13:19 --> Члены украинского правительства в прямом эфире примут участие в кампании в поддержку включения элемента "Культура и традиция приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что 22 декабря в 17:30 состоится онлайн-батл по приготовлению борща между министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом
ПРИГОТОВЛЕНИЕ, БОРЩ, МИНИСТР, ТКАЧЕНКО, ПОВАР, КУЛЬТУРА, Ткаченко, Абрамовский, Клопотенко, Стефанишин, Кулеба, Малюська, Украина, Россия

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