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Кабмин назначил временного главу Госгеокадастра и уволил Шкарлета с должности заместителя главы МОН

Кабмин назначил временного главу Госгеокадастра и уволил Шкарлета с должности заместителя главы МОН (67)

Преступности.нет 2020.12.21 16:17
21.12.2020 15:30 Кабинет Министров Украины в понедельник, 21 декабря, провел внеочередное заседание, в ходе которого принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Василий Мокан. В частности, правительство проголосовало за увольнение первого замминистра экономики Юлии Свириденко по ее собственному желанию. Кроме этого, Кабмин уволил Сергея Шкарлета с должности заместителя министра
ПИНЧУК, ЛЕЩЕНКО, КАДАСТР, КАРТОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ИЗБРАНИЕ, Мокан, Пинчук, Лещенко, Шкарлета, Свириденко, Каплунов, Игоревич, Украина

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