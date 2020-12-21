Кабмин назначил временного главу Госгеокадастра и уволил Шкарлета с должности заместителя главы МОН (67)

Преступности.нет 2020.12.21 16:17

21.12.2020 15:30 Кабинет Министров Украины в понедельник, 21 декабря, провел внеочередное заседание, в ходе которого принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Василий Мокан. В частности, правительство проголосовало за увольнение первого замминистра экономики Юлии Свириденко по ее собственному желанию. Кроме этого, Кабмин уволил Сергея Шкарлета с должности заместителя министра