Кабмин назначил временного главу Госгеокадастра и уволил Шкарлета с должности заместителя главы МОН (67)

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- Кабмин на внеочередном заседании уволил Шкарлета с должности замминистра образования. Все кадровые изменения : Страна.ua 14:02
- Кабмин рассмотрел кадровые вопросы на внеочередном заседании и объявил решение об увольнении министров : ASPInews 14:01
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