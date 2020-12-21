ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от налогов на импорте авто (62)

Nbn.ua 2020.12.21 19:02

21.12.2020, 13:03 Сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с ГНС Украины разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США на около 2 млрд грн. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает Государственная фискальная служба Украины. Отмечается, что в течение двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему