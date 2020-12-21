ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от налогов на импорте авто (62)

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- 1 мин. назад ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от налогов на импортные авто : Finance.UA 16:33
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- ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от налогов при импорте авто : ForUm 16:05
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- ГФС раскрыла схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей на 2 млрд грн : Goodnews.ua 15:41
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- ГФС разоблачила налоговую схему на импорте авто на 2 млрд грн : Бизнес.медиа 15:19
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- Разоблачили налоговую махинацию на 2 миллиарда гривен : Gazeta.ua 15:06
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