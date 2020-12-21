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ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от налогов на импорте авто

ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от налогов на импорте авто (62)

Nbn.ua 2020.12.21 19:02
21.12.2020, 13:03 Сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с ГНС Украины разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США на около 2 млрд грн. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает Государственная фискальная служба Украины. Отмечается, что в течение двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему
СХЕМА, УПЛАТА, ЗАПЧАСТИ, УКЛОНЕНИЕ, РЕКВИЗИТ, ИМПОРТ, Сосинович, США, Украина

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