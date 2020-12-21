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В Киеве мужчина напал на бригаду "скорой" помощи, двое медиков госпитализированы

В Киеве мужчина напал на бригаду "скорой" помощи, двое медиков госпитализированы (68)

PonomarOleg.com 2020.12.21 18:20
17:42 21.12.2020 interfax Правоохранители Киева задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения двум медицинским работникам, по данному факту начато два уголовных производства. Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева,20 декабря около 20:00 в Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что мужчина, которому вызвали "скорую" для оказания медицинской помощи, напал на фельдшера.
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