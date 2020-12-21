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Иран назвал сроки передачи отчета о катастрофе с самолетом МАУ

Иран назвал сроки передачи отчета о катастрофе с самолетом МАУ (49)

Glavk.info 2020.12.21 16:36
21 декабря 2020 г., 16:07:00 Власти Ирана обещают в ближайшие два дня опубликовать отчет о катастрофе самолета Международных авиалиний Украины . Документ получит и украинская сторона, заявил на пресс-конференции в понедельник, 21 декабря, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, пишет Корреспондент со ссылкой на Iran International. "Сегодня и завтра к годовщине трагедии будет опубликован технический отчет,
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