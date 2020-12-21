На Гавайях начал извергаться вулкан, объявлен максимальный уровень тревоги. Видео (56)

ProNews 2020.12.21 16:23

О М 21.12.2020 20 декабря в 21.30 по местному времени (9.30 21 декабря по Киеву) на Гавайях (США) началось извержение вулкана Килауэа, на южном склоне вулкана произошло землетрясение магнитудой 4,4, | Сегодня 15.18 | комментариев: Вулкан проснулся через два года после предыдущего извержения видео Видео: USGS Volcanoes / Facebook Видео: USGS Volcanoes / Facebook Алина ГРЕЧАНАЯ журналистка