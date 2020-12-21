Спикер Рады подписал госбюджет-2020, документ передан на подпись президенту (59)

PonomarOleg.com 2020.12.21 14:20

13:56 21.12.2020 interfax Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал одобренный парламентом законопроект No4000 "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Как сообщается на сайте Верховной Рады, законопроект передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину - 159,9 млрд грн, на