Спикер Рады подписал госбюджет-2020, документ передан на подпись президенту (59)

- Закон о госбюджете-2021 передали на подпись Зеленскому : Время новостей 20:44
- Разумков подписал госбюджет-2021 : Вести-UA 18:52
- Спикер Верховной Рады подписал госбюджет-2021 : Инфолайн 18:48
- Спикер Верховной Рады подписал госбюджет-2021 : DailyUA 18:24
- Спикер Верховной Рады подписал госбюджет-2021 : FaceNews 17:45
- Разумков подписал госбюджет-2021 : Lenta.ua 17:38
- Закон о госбюджете-2021 передали на подпись Зеленскому : FM-TV 17:35
- 21-Dec-2020 14:56 Спикер Верховной Рады подписал госбюджет-2021 и передал его Президенту : Южная правда 17:16
- Госбюджет-2021 слишком оптимистичный - НБУ : Вести.ua 17:15
- 8 тысяч ФЛП и наемным работникам: За неделю в "Дии" более 280 тысяч заявок : IPress.ua 16:07
- Спикер Рады подписал госбюджет-2020, документ передан на подпись президенту : Мой Город N 16:03
- Разумков подписал закон о госбюджете-2021 : UaProm 15:48
- Спикер Рады подписал госбюджет-2020, документ передан на подпись президенту : Goodnews.ua 15:41
- 34 мин. назад Разумков подписал закон о госбюджете Украины на 2021 год : Finance.UA 15:34
- Разумков подписал Закон о Госбюджете на 2021 и направил на подпись президенту : Газета День 15:28
- Государственный бюджет-2021 подписан спикером ВР Украины : Власти.нет 15:16
- Разумков подписал госбюджет-2021 и передал его Зеленскому : Барометр Южноукраинска 15:13
- Председатель Верховной Рады подписал госбюджет-2021 : Аргументы и Факты Украина 15:09
- 21.12.2020 Только что! Разумков подписал - главный документ страны. Решение за Зеленским. Страна в ожидании! : Корупція Інфо 14:51
- Разумков подписал закон о госбюджете Украины на 2021 год : УНИАН 14:47
- Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021" передан на подпись Зеленскому : Електронні Вісті 14:45
- Госбюджет-2021 передали на подпись Зеленскому : Ирта-Fax 14:44
- Разумков подписал госбюджет-2021 и передал Зеленскому : NewsOne 14:40
- Закон о Госбюджете-2021 передали на подпись Зеленскому : Медіаплатформа "НАШ" 14:39
- Разумков подписал госбюджет-2021: теперь дело за Зеленским : MIGnews.com.ua 14:38
- Разумков подписал Государственный бюджет на 2021 год : Главред 14:36
- Бюджет Украины-2021 положили на стол Зеленскому : Front News International 14:36
- Разумков подписал закон о госбюджете-2021 : Фокус 14:35
- Спикер Верховной Рады подписал госбюджет-2021 : Шиповник.ua 14:34
- Госбюджет на 2021 год передан на подпись Зеленскому : БизнесЦензор 14:32
- Зеленскому на подпись передали закон о госбюджете-2021 : Рубрика 14:31
- Разумков подписал госбюджет-2021 : Капитал 14:20
- Спикер Рады подписал госбюджет-2020, документ передан на подпись президенту : PonomarOleg.com 14:20
- Закон о госбюджете направлен на подпись Зеленскому : Олигарх Медиа 14:13
- Закон о госбюджете-2021 передали на подпись Зеленскому : Слово і Діло 14:13
- Закон о бюджете на 2021 год передали на подпись Зеленскому : RegioNews 14:12
- Разумков подписал Закон о Госбюджете-2021 : Нова Влада 14:09
- Разумков подписал госбюджет-2021 и передал его Зеленскому : Новости N 14:09
- Разумков подписал госбюджет Украины на 2021 год : Гордон 14:06
- Разумков подписал госбюджет-2020, документ передан на подпись президенту : Главное 14:06
- Декабрь, 21 в 13:57 Разумков подписал госбюджет-2021, документ направлен президенту : ICTV Факти 14:06
- Госбюджет-2021 передали на подпись Зеленскому : ForUm 14:05
- Бюджет-2021 вышел на финишную прямую : From-UA.com 14:05
- Разумков подписал Закон о Госбюджете Украины на 2021 год и направил его на подпись президенту : 2000.ua 14:00