Буславец написала заявление на увольнение из Минэнерго (47)

- "Приняла такое решение": Буславец написала заявление об отставке : Ukr-Today.com 20:49
- Витренко назначен и. о. министра энергетики, Буславец покинула пост первого замминистра : UaProm 20:48
- Кабмин назначил Витренко временным руководителем Минэнерго : Укринформ 20:47
- 21.12.2020, 20:34 Заместитель министра энергетики Буславець написала заявление об увольнении : В Час Пик 20:45
- "Приняла такое решение": Буславец написала заявление об отставке : Bigmir)net Новости 20:39
- Буславец написала заявление об увольнении из Минэнерго : GlavPost.Com 20:38
- Витренко экстренно назначили главой Минэнерго : Факты 20:34
- Витренко назначили и.о. министра энергетики : Depo 20:33
- 21.12.2020 20:06 Буславец увольняется с поста замглавы Минэнерго : ДонПресс 20:33
- Буславец написала заявление на увольнение из Минэнерго : НикВести 20:08
- Первый заместитель министра энергетики Украины написала заявление на увольнение: подробности : Lenta.ua 20:08
- Первый заместитель министра энергетики Буславец подала в отставку : Iнше ТВ 20:07
- Буславец написала заявление об увольнении из Минэнерго : NewsMir.info 20:07
- Буславец уходит с должности заместителя министра энергетики : Західна iнформаційна корпорація 19:46
- сегодня в 19:00 Замминистра энергетики Буславец написала заявление на увольнение : Трибун Луганска 19:45
- Буславец подала в отставку с должности замминистра энергетики : Бабель 19:43
- 19:21 21.12 Буславец написала заявление об отставке : Петр и Мазепа 19:40
- Буславец написала заявление на увольнение с должности первого заместителя министра : ПрессОрг24 19:38
- Замглавы Минэнерго Ольга Буславец подала в отставку : Соцпортал 19:36
- Буславец решила уволиться с поста замминистра энергетики : Главред 19:36
- Буславец написала заявление на увольнение с Минэнерго : Шиповник.ua 19:34
- Первый замминистра энергетики Буславец написала заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ : Цензор.Нет 19:32
- Буславець написала заявление на увольнение из Минэнерго : Рубрика 19:31
- 21.12.2020 в 19:22 Замминистра Буславец подала в отставку : InfoResist.org 19:30
- Буславец увольняется из Минэнерго, в которое рвется Витренко : Досье 19:28
- Замминистра энергетики Буславец написала заявление об увольнении : Капитал 19:20
- Первый замглавы Минэнерго Буславец написала заявление об отставке : PonomarOleg.com 19:20
- Первый замминистра энергетики Ольга Буславец подала в отставку : Politica.com.ua 19:18
- Буславец написала заявление об увольнении : Укринформ 19:17
- Замглавы Минэнерго подала заявление на увольнение : MY.UA 19:16
- Первый замминистра энергетики подала в отставку : Слово і Діло 19:13
- Буславец уходит с должности первого заместителя министра энергетики : RegioNews 19:12
- Замглавы Минэнерго подала заявление на увольнение : MIGnews.com.ua 19:09
- И. о. министра энергетики Ольга Буславец подала в отставку : Медіаплатформа "НАШ" 19:09
- "Приняла такое решение": Буславець написала заявление на увольнение из Минэнерго : Еспресо TV 19:04
- Приняла следующее решение: Буславец написала заявление на увольнение с Минэнергетики - фото : 24 канал 19:01
- 18:56 21.12.2020 Первый замглавы Минэнерго Буславец написала заявление об отставке : Интерфакс-Україна 19:00
- Буславец написала заявление на увольнение с Минэнерго : Waves-ua 18:58
- Буславец написала заявление на увольнение из Минэнерго : Сегодня.ua 18:47
- Буславец написала заявление об увольнении : ZN,UA 18:47
- Первый замминистра энергетики Ольга Буславец подала в отставку [дополняется] : КП в Украине 18:46
- 17 минут назад Буславец уволилась из Минэнерго : thePage 18:43
- Буславец подала в отставку с должности первого замминистра энергетики : БизнесЦензор 18:32
- Буславец написала заявление на увольнение с Минэнерго : РБК-Україна 18:31
- Буславец написала заявление на увольнение с должности первого заместителя министра : DailyUA 18:25