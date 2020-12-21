Буславец написала заявление на увольнение из Минэнерго (47)

НикВести 2020.12.21 20:08

19:24, 21 Декабря, 2020 Первый заместитель министра энергетики Украины Ольга Буславец написала заявление на увольнение с занимаемой должности. О решении подать в отставку Ольга Буславец сообщила на своей странице в Facebook. Комментировать причины своего решения она отказалась, однако написала, что позднее их объяснит. "Прошу уволить меня с должности первого заместителя министра энергетики Украины с 22 декабря 2020", - говорится в заявлении, которое она