Небольшое похолодание ожидается в Украине в ближайшие сутки (1)

Версии.com 2020.12.21 19:52
В Украине в ближайшие сутки ожидается прохладная погода в большинстве
областей, лишь днем к западу страны переместится более теплый и влажный
воздух с Центральной Европы, сообщил Укргидрометцентр.
В Приазовье небольшой снег, в большинстве западных областей днем небольшой
дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.
Ночью, утром в западных областях местами туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
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