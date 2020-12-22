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Небольшое похолодание ожидается в Украине в ближайшие сутки

Небольшое похолодание ожидается в Украине в ближайшие сутки (1)

Версии.com 2020.12.21 19:52
В Украине в ближайшие сутки ожидается прохладная погода в большинстве областей, лишь днем к западу страны переместится более теплый и влажный воздух с Центральной Европы, сообщил Укргидрометцентр. В Приазовье небольшой снег, в большинстве западных областей днем небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ночью, утром в западных областях местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
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2020.12.22 (1)

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