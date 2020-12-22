На Харьковщине за сутки выявили более двухсот новых случаев коронавируса, умерли 15 заболевших (36)

АТН 2020.12.22 11:01

22 декабря 2020 г. 10:37 В Харьковской области за сутки выявили 238 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте СНБО. Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 65652 инфицированных COVID-19. Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 999 человек, за минувшие сутки умерли 15 заболевших.