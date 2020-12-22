На Харьковщине за сутки выявили более двухсот новых случаев коронавируса, умерли 15 заболевших (36)

2020.12.22 (36)2020.12.21 (60) →
- Пандемия COVID на Запорожье: 7 смертей за сутки : Верже 11:19
- В Киеве с начала пандемии обнаружили более 102 тыс. случаев коронавируса : ZN,UA 11:17
- Еще почти 300 сотрудников МВД подхватили коронавирус : RegioNews 11:12
- В Киеве число новых случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось почти вдвое : Новое Время 11:10
- Сегодня 10:37 На Харьковщине за сутки выявили более двухсот новых случаев коронавируса, умерли 15 заболевших : Весь Харьков 11:10
- За сутки в Одесской области скончались 18 пациентов с COVID-19 : Лента новостей Одессы 11:06
- Соvid-19 в Киеве: какой район в лидерах по количеству инфицированных : Gazeta.ua 11:06
- В "ЛНР" заявили о двух случаях смерти от коронавируса : 0642 Луганск 11:02
- На Донетчине от коронавируса умерли еще 9 человек. За сутки - около 250 новых случаев COVID-19 : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 11:02
- 10:41 22.12.2020 В Киеве за сутки 1159 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 26 человек : Интерфакс-Україна 11:01
- На Харьковщине за сутки выявили более двухсот новых случаев коронавируса, умерли 15 заболевших : АТН 11:01
- За сутки от коронавируса в Киеве умерли 26 человек, 1 242 - выздоровели, выявили 1 159 новых случаев, - Кличко : Новости Киева 10:53
- За сутки в области - плюс 665 случаев COVID : Время новостей 10:43
- За сутки от коронавируса в Киеве умерли 26 человек, 1 242 - выздоровели, выявили 1 159 новых случаев, - Кличко : Цензор.Нет 10:32
- В Мелитополе и по Запорожскому региону новый рост заболеваемости коронавирусом : 0619.com.ua Мелитополь 10:28
- В Украине 8 513 новых случаев коронавируса, в Одесской области - 914 : Одессит.ua 10:12
- В Украине за сутки 8 513 новых случаев коронавирусной болезни: выздоровели 14 020 человек : Новости N 10:09
- COVID-19: в области +665 и 7 летальных, в Украине +8513 : Наш Город Мелитополь 10:05
- Коронавирус на Львовщине 448 новых больных за сутки : Еспресо TV 10:04
- На Донетчине от коронавируса умерли еще 9 человек. За сутки - около 250 новых случаев COVID-19 : Mrpl.City 10:02
- В Крыму за сутки 8 человек умерли от COVID-19 - власти : Крым.Реалии RFE/RL 09:52
- Коронавирус в Украине: 8513 новых случаев и 232 смерти за сутки : Корабелов.инфо 09:51
- Официально. В Закарпатье еще в более чем ста жителей подтвердился диагноз COVID-19 : UA-Reporter.com 09:45
- Более 1000 случаев в Киеве. Названы регионы Украины с самой высокой суточной заболеваемостью коронавирусом : Новое Время 09:41
- Статистика коронавируса в Украине на 22 декабря: 8513 новых случаев : Фокус 09:34
- За сутки коронавирус убил семерых жителей Запорожской области : Depo 09:29
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- За прошедшие сутки в Запорожской области выявили 665 случаев коронавируса : РепортерUA 09:12
- В Запорожской области продолжает падать количество новых случаев COVID-19 и тестирование : Акцент.zp.ua 09:10
- Коронавирус в Украине: за сутки заболели 8500 человек - выздоровевших почти в два раза больше : 5 Канал 09:01
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- COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело почти вдвое больше человек, чем заразилось : Новое Время 08:41
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- В Турции рекордное число смертей от COVID-19 за сутки : FinOboz 05:34
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