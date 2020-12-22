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Китай запустил на орбиту новую ракету-носитель с секретным спутником

Китай запустил на орбиту новую ракету-носитель с секретным спутником (23)

From-UA.com 2020.12.22 09:35
Китайская ракета среднего класса "Чанчжэн-8" ("Великий поход-8", CZ-8) во вторник стартовала на орбиту с секретным спутником XJY-7, а также группой космических микроаппаратов, прямая трансляция велась на китайском сайте DoYou, передает Интерфакс-Украина. Это первый полет новейшей китайской ракеты. Запуск был осуществлен в 07:37 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. На минувшей неделе Национальное космическое управление КНР (CNSA) сообщало,
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2020.12.22 (23)

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