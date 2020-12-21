В Украине 6545 новых случаев коронавируса (39)

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- Джо Байден в прямом эфире вакцинировался против COVID-19 : UAinfo 11:14
- Самыми COVID-опасными регионами в Украине стали 4 области - Степанов : Bigmir)net Новости 11:09
- Байден в прямом эфире вакцинировался от коронавируса : ForUm 11:05
- Резников объяснил, как будут вакцинировать жителей ОРДЛО : DsNews 11:04
- 22.12.2020 в 10:40 Байден в прямом эфире привился от коронавируса : InfoResist.org 10:45
- Резников рассказал, как будут вакцинировать жителей оккупированного Донбасса : Новое Время 10:41
- Байден сделал прививку от коронавируса в прямом эфире : Фраза.ua 10:36
- В Украине за сутки подтвердили 8 513 случаев заражения COVID-19 : MIGnews.com.ua 10:08
- В Украине за сутки зафиксировано более 8,5 тысяч новых случаев коронавируса : UA.news 09:48
- Байдену сделали прививку от COVID-19 в прямом эфире : Західна iнформаційна корпорація 09:47
- Коронавирус в Запорожской области на 22 декабря: 665 новых случаев и семь смертей : Индустриалка 09:45
- Байден вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире : Українські Новини 09:45
- Байден сделал прививку от COVID-19 (Фото, видео) : IPnews 09:44
- В Украине почти в два раза больше людей выздоровело от COVID, чем заболело : Bigmir)net Новости 09:39
- Коронавирус в Запорожской области на 22 декабря: 665 новых случаев и семь смертей : SkyNewsZP 09:35
- 22.12.2020 09:25 В Украине выздоровели от коронавирусной инфекции 14 020 человек, заболели - 8513 : ДонПресс 09:33
- В Украине за сутки подтвердили 8,5 тыс. случаев COVID-19 : 2000.ua 09:30
- Байден привился от коронавируса в прямом эфире (ВИДЕО) : Ракурс 09:24
- Байдену в прямом эфире сделали прививку от коронавируса (ВИДЕО) : Паноптикон 09:16
- В Украине за сутки подтвердили 8,5 тыс. случаев COVID-19 : Нова Влада 09:09
- За сутки в Украине зафиксировали больше выздоровевших, чем заразившихся COVID-19 : НикВести 09:08
- Девятеро днепрян умерли за сутки от COVID-19 : ГЛАВПОСТ 09:06
- Коронавирус в Украине: За сутки добавилось 8,5 тыс. больных, а выздоровлений - более 14 тыс : Depo 09:03
- В Украине за сутки обнаружили 8,5 тысяч новых случаев коронавируса : БизнесЦензор 09:02
- 22 Декабря, 2020 В Украине за сутки 8513 новых случаев COVID-19 : Маю право 08:57
- Коронавирус в Украине: статистика на 22 декабря : Кстати+ 08:52
- Декабрь, 22 в 8:15 Выздоровело почти вдвое больше: в Украине за сутки обнаружили 8 513 случая Covid-19 : ICTV Факти 08:36
- За сутки в Украине зафиксировали больше выздоровлений, чем новых случаев COVID-19 : Громадське телебачення 08:36
- Степанов указал направление "слуге" Камельчуку, который не верит в коронавирус : DsNews 08:33
- Байден вакцинировался от коронавируса в прямом эфире : УП Європейська правда 08:32
- 08:24 / 22.12.2020 Коронавирус в Украине: Данные МОЗ по состоянию на 22 декабря : Багнет 08:31
- В прямом эфире: президенту США ввели вакцину от COVID-19 - видео мотивирует : Акценты 07:31
- Байден сделал прививку против коронавируса : Новости Ю 07:21
- Коронавирус: Джо Байден публично сделал прививку : Newzz.in.ua 03:07
- Коронавирус: Джо Байден публично сделал прививку : FaceNews 02:00
- Байден вакцинировался против Covid-19 в прямом эфире : NewsMir.info 01:07
- Байдену в прямом эфире сделали прививку от коронавируса : Всеукраинские вести 00:57
- Байдену в прямом эфире сделали прививку от коронавируса : ProNews 00:23
- Байден вакцинировался против Covid-19 в прямом эфире : 112.ua 00:00