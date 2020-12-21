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В Украине 6545 новых случаев коронавируса

В Украине 6545 новых случаев коронавируса (39)

Главное 2020.12.21 09:06
21 декабря 2020 08:46 В Украине за сутки зафиксированы 6 545 новых случаев COVID-19, выздоровевших - 5 106 человек, умерли 80 пациентов. Госпитализированы за минувшие сутки 1 766 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Также за минувшие сутки сделали только 26 839 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 22 149, методом ИФА - 4690). Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев
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2020.12.22 (39)

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