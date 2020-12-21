В Харькове хотят назвать в честь Кернеса проспект, станция метро и поставить памятник (3)

Медіаплатформа "НАШ" 2020.12.21 18:09

Сегодня 17:54 Вопрос о памятнике мэру Харькова Геннадию Кернесу, который умер 17 декабря в немецкой клинике "Шарите", будет вынесен на широкое обсуждение. Об этом заявил на пресс-конференции секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, который сейчас исполняет обязанности мэра Харькова. "Мы обязаны поставить памятник Геннадию Кернесу, который так много сделал для города, это наша святая обязанность.