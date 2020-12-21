В Харькове хотят назвать в честь Кернеса проспект, станция метро и поставить памятник (3)

Медіаплатформа "НАШ" 2020.12.21 18:09
Сегодня 17:54
Вопрос о памятнике мэру Харькова Геннадию Кернесу, который умер 17 декабря
в немецкой клинике "Шарите", будет вынесен на широкое обсуждение.
Об этом заявил на пресс-конференции секретарь Харьковского городского
совета Игорь Терехов, который сейчас исполняет обязанности мэра Харькова.
"Мы обязаны поставить памятник Геннадию Кернесу, который так много сделал
для города, это наша святая обязанность.
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