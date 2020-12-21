В Харькове приземлился борт с телом Кернеса: власти рассказали, что намерены сделать сразу после похорон (3)

Dialog.ua 2020.12.21 21:03
Борт с телом скончавшегося мэра Харькова Геннадия Кернеса приземлился в
харьковском аэропорту несколько минут назад. В город также прибыла и семья
политика.
Умершего 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом, Геннадия
Кернеса, доставили в Харьков прямым рейсом из Берлина, сообщает Диалог.UA.
Видео прибытия борта с телом Кернеса можно посмотреть на нашем телеграм-
канале "Украинский Диалог".
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