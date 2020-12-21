В Харькове приземлился борт с телом Кернеса: власти рассказали, что намерены сделать сразу после похорон (3)

Dialog.ua 2020.12.21 21:03

Борт с телом скончавшегося мэра Харькова Геннадия Кернеса приземлился в харьковском аэропорту несколько минут назад. В город также прибыла и семья политика. Умершего 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом, Геннадия Кернеса, доставили в Харьков прямым рейсом из Берлина, сообщает Диалог.UA. Видео прибытия борта с телом Кернеса можно посмотреть на нашем телеграм- канале "Украинский Диалог".