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В Харькове приземлился борт с телом Кернеса: власти рассказали, что намерены сделать сразу после похорон

В Харькове приземлился борт с телом Кернеса: власти рассказали, что намерены сделать сразу после похорон (3)

Dialog.ua 2020.12.21 21:03
Борт с телом скончавшегося мэра Харькова Геннадия Кернеса приземлился в харьковском аэропорту несколько минут назад. В город также прибыла и семья политика. Умершего 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом, Геннадия Кернеса, доставили в Харьков прямым рейсом из Берлина, сообщает Диалог.UA. Видео прибытия борта с телом Кернеса можно посмотреть на нашем телеграм- канале "Украинский Диалог".
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2020.12.22 (3)

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