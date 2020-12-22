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Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: Суд взял под стражу командира воинской части

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: Суд взял под стражу командира воинской части (38)

112.ua 2020.12.22 16:30
Командира Вячеслава Глазунова подозревают в халатности, а также нарушении подготовки и правил полетов 16:25 22.12.2020 Катастрофа АН-26 под Чугуевом Фото из открытых источников Печерский суд Киева взял под стражу командира воинской части в Чугуеве Вячеслава Глазунова, которого подозревают в халатности, а также нарушении подготовки и правил полетов, что привело к авиакатастрофе Ан-26.
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2020.12.22 (38)

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