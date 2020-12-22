Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: Суд взял под стражу командира воинской части (38)

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- Командира воинской части в Чугуеве арестовали по делу о крушении Ан-26 : Дело.ua 17:33
- Крушение АН-26 под Харьковом: командир авиабригады арестован (видео) : Комментарии.Харьков 17:22
- Суд арестовал командира военной части по делу о крушении авиакатастрофы Ан-26 на Харьковщине : Преступности.нет 17:17
- Трагедия Ан-26 под Харьковом: суд постановил взять под стражу командира воинской части : УНИАН 17:17
- Авиакатастрофа возле Чугуева: Суд арестовал командира воинской части : Західна iнформаційна корпорація 17:17
- Крушение Ан-26: суд арестовал командира воинской части : NewsOne 17:10
- Катастрофа Ан-26: суд взял под стражу командира воинской части : Главное 17:06
- Катастрофа Ан-26: командира воинской части взяли под стражу : Укринформ 17:02
- Катастрофа Ан-26: в суде приняли решение по командиру воинской части и назвали причины трагедии : Апостроф 17:00
- Командира Чугуевской авиабригады взяли под стражу : Крылья 16:58
- Катастрофа Ан-26: в суде приняли решение по командиру воинской части и назвали причины трагедии : Луганский Радар 16:56
- Следователи назвали подозреваемых в деле о крушении самолета : Вечерний Харьков 16:51
- Катастрофа Ан-26 в Чугуеве: командира воинской части Глазунова суд взял под стражу : ТСН.ua 16:47
- Дело о катастрофе Ан-26: суд арестовал командира военной части : Сегодня.ua 16:47
- Авиакатастрофа под Чугуевом: суд арестовал командира воинской части : ZN,UA 16:47
- Авиакатастрофа в Харьковской области: суд взял под стражу командира воинской части : UA.news 16:47
- Крушение АН-26: суд арестовал командира воинской части в Чугуеве : Вести.ua 16:46
- Катастрофа Ан-26: командир воинской части Чугуева арестовали : UATV 16:45
- Катастрофа Ан-26: суд арестовал командира воинской части : Бабель 16:43
- Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: суд арестовал командира авиабригады Глазунова : ПрессОрг24 16:38
- Авиакатастрофа под Чугуевом: арестован командир военной части : Главред 16:36
- Крушение Ан-26 в Чугуеве. Командира воинской части в Чугуеве арестовали : Гордон 16:36
- Катастрофа в Чугуеве: суд арестовал командира воинской части : Еспресо TV 16:34
- Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: Суд взял под стражу командира воинской части : 112.ua 16:30
- Суд арестовал на два месяца командира в/ч в Чугуеве из-за крушения АН-26 : PonomarOleg.com 16:19
- 15:59 22.12.2020 Суд арестовал на два месяца командира в/ч в Чугуеве из-за крушения АН-26 : Интерфакс-Україна 16:15
- Авиакатастрофа Ан-26: командира воинской части в Чугуеве отправили под стражу : Новое Время 16:11
- Сегодня 15:35 Расследование катастрофы АН-26 под Чугуевом: командира авиабригады взяли под стражу : Весь Харьков 16:10
- Катастрофа Ан-26: суд взял под стражу командира воинской части из Чугуева Вячеслава Глазунова : Громадське телебачення 16:06
- По делу о крушении Ан-26 под Чугуевым начались аресты : Факты 16:04
- Авиакатастрофа АН-26: суд взял под стражу командира воинской части в Чугуеве : Накипело.ua 16:04
- Трагедия Ан-26: суд взял под стражу командира авиабригады : DsNews 16:04
- Командира в/ч в Чугуеве Глазунова отправили в СИЗО из-за катастрофы Ан-26 с курсантами : Цензор.Нет 16:02
- Расследование катастрофы АН-26 под Чугуевом: командира авиабригады взяли под стражу : АТН 16:01
- Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: суд арестовал командира авиабригады Глазунова : Українські національні новини 15:17
- ГБР вручило подозрение командующему ВВС Сергею Дроздову за крушение Ан-26 под Чугуевом : Спілка Блогерів України 09:29
- Катастрофа АН-26 под Харьковом. Командующий ВВС в недоумении от предъявленного обвинения : Восточный Дозор 23:56