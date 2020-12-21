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Не каждая мутация приводит к возникновению более опасного для человека вируса, - пульмонолог

Не каждая мутация приводит к возникновению более опасного для человека вируса, - пульмонолог (10)

Західна iнформаційна корпорація 2020.12.21 15:17
В Великобритании из-за распространения нового штамма коронавируса ввели четвертый уровень локдауна Фото из открытых источников О новый штамме коронавируса еще точно ничего не известно, кроме того, что он передается быстрее, говорит Светлана Гук Мутации вирусов происходят постоянно, и не каждая мутация приводит к возникновению более опасного для человека штамма. Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная
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2020.12.22 (10)

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