Не каждая мутация приводит к возникновению более опасного для человека вируса, - пульмонолог (10)

Західна iнформаційна корпорація 2020.12.21 15:17

В Великобритании из-за распространения нового штамма коронавируса ввели четвертый уровень локдауна Фото из открытых источников О новый штамме коронавируса еще точно ничего не известно, кроме того, что он передается быстрее, говорит Светлана Гук Мутации вирусов происходят постоянно, и не каждая мутация приводит к возникновению более опасного для человека штамма. Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная