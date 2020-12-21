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20:28, Сегодня Новый штамм коронавируса имеет три важных качества - академик

20:28, Сегодня Новый штамм коронавируса имеет три важных качества - академик (13)

Україна24 2020.12.21 20:48
Сергей Комиссаренко рассказал, что важно знать об этой мутации Павел Заяц Новый штамм коронавируса COVID-19, который был впервые зафиксирован в Великобритании, не является более летальным, хотя и более заразен. Три основных качества нового штамма вируса назвал в эфире телеканала "Украина 24" глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко.
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2020.12.22 (13)

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