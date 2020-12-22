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Фокус: Украина

22-Dec-2020 08:14 Возраст для выхода на пенсию и стаж в 2021 поднимут: кому придется работать до 63 лет (22)

Южная правда 2020.12.22 08:16
В Украине с 2021-го требования для выхода на пенсию в 60 лет вырастут на 12 месяцев: нужно иметь как минимум 28 лет страхового стажа. Остальным придется либо докупать стаж, либо работать до 63 или 65 лет, пишет "Обозреватель". Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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2020.12.22 (22)

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