22-Dec-2020 08:14 Возраст для выхода на пенсию и стаж в 2021 поднимут: кому придется работать до 63 лет (22)

Южная правда 2020.12.22 08:16

В Украине с 2021-го требования для выхода на пенсию в 60 лет вырастут на 12 месяцев: нужно иметь как минимум 28 лет страхового стажа. Остальным придется либо докупать стаж, либо работать до 63 или 65 лет, пишет "Обозреватель". Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".