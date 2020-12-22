22-Dec-2020 08:14 Возраст для выхода на пенсию и стаж в 2021 поднимут: кому придется работать до 63 лет (22)

2020.12.22 (22)2020.12.21 (6) →
- В Украине в 2021 году повышают возраст выхода на пенсию ряду граждан - кому не повезёт : Бизнес.медиа 11:19
- С 2021 года для части украинцев повысится возраст выхода на пенсию : Первая полоса 11:03
- С 2021 года в Украине повысится возраст выхода на пенсию : Вести-UA 10:52
- С 2021 года для части украинцев повысится возраст выхода на пенсию : Новости Херсонщины 10:48
- С 2021 года для части украинцев повысится возраст выхода на пенсию : Karachun.com.ua 10:47
- С 2021 года для части украинцев повысится возраст выхода на пенсию : Fin.org.ua 10:30
- С 2021 года для части украинцев повысится возраст выхода на пенсию : Укрудпром 10:15
- С 2021 года для части украинцев повысится возраст выхода на пенсию : Херсон Онлайн 10:07
- На пенсию в 65 лет: украинцы опешили, новые правила : Акценты 10:00
- С 2021 года для части украинцев повысится возраст выхода на пенсию : Измаил вечерний 09:46
- Ишачьте до 63 лет: в Украине сообщили неприятную новость о пенсиях. Чего ждать в 2021-м году : Hyser 09:42
- С 2021 года в Украине повысятся требования для выхода на пенсию в 60 лет : Elise Journal 09:31
- С 2021 года в Украине новый пенсионный возраст: кому придется работать до 63 лет : NewsProUA 09:22
- С 2021 года для части украинцев повысится возраст выхода на пенсию : Страна.ua 08:46
- Переселенцы, которые год не снимали деньги с карты "Ощада", рискуют попасть про проверку : Реальная газета 08:25
- В Украине изменятся правила выхода на пенсию : World News 08:24
- 22-Dec-2020 08:14 Возраст для выхода на пенсию и стаж в 2021 поднимут: кому придется работать до 63 лет : Южная правда 08:16
- Возраст для выхода на пенсию и стаж в 2021 поднимут: кому придется работать до 63 лет : Новости N 08:09
- В Украине изменятся правила выхода на пенсию : Хвиля 06:06
- Возраст для выхода на пенсию и стаж в 2021 поднимут: кому придется работать до 63 лет : Українські Новини 05:45