В Минздраве заверяют, что "британский штамм" коронавируса в Украине не регистрировали (видео) (12)

УНИАН 2020.12.22 00:47

00:41, 22.12.20 В Центре общественного здоровья подтверждают, что вирус мутирует. Новый штамм коронавируса зафиксировали в Британии / REUTERS В Украине пока не зарегистрирован новый штамм коронавируса, который распространился в Великобритании. Об этом заявил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, сообщается на сайте ЦОЗ. Он заверил, что вся государственная лабораторная сеть обеспечена