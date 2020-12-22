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В Минздраве заверяют, что "британский штамм" коронавируса в Украине не регистрировали (видео)

В Минздраве заверяют, что "британский штамм" коронавируса в Украине не регистрировали (видео) (12)

УНИАН 2020.12.22 00:47
00:41, 22.12.20 В Центре общественного здоровья подтверждают, что вирус мутирует. Новый штамм коронавируса зафиксировали в Британии / REUTERS В Украине пока не зарегистрирован новый штамм коронавируса, который распространился в Великобритании. Об этом заявил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, сообщается на сайте ЦОЗ. Он заверил, что вся государственная лабораторная сеть обеспечена
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2020.12.22 (12)

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