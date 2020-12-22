22 декабря: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день (42)

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- Какие праздники 22 декабря 2020: приметы, традиции и что нельзя делать : NewsMir.info 11:07
- Какие праздники 22 декабря 2020: приметы, традиции и что нельзя делать : MY.UA 11:01
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- День святой Анны: что нельзя делать в праздник : Восточный проект 10:16
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- День зачатия Пресвятой Богородицы, или Анна Темная: что нельзя делать 22 декабря : From-UA.com 09:35
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- 22 декабря: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день : 24 канал 09:00
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