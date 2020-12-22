22 декабря: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день (42)

24 канал 2020.12.22 09:00

22 декабря 2020 , 08:30 22 декабря какой сегодня праздник / Фото из открытых источников 22 декабря 2020 года отмечают День святой Анны. По церковному календарю, в этот день чествуют Благовещение святой, которая стала матерью Богородицы. Как провести этот праздник, чтобы праздники были благосклонны к вам - читайте далее. Сегодня, 22 декабря, православные христиане чтят святую Анну, мать Девы Марии.