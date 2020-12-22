На украинской границе перед новогодними праздниками резко вырос поток туристов (43)

NewsOne 2020.12.22 14:10

22.12.2020 Пограничники зафиксировали увеличение количества лиц, пересекающих украинскую границу. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины. По данным ведомства, последние несколько дней ежедневный пассажиропоток в Украины их других стран составил почти 90 тысяч путешественников. Примечательно, что в ноябре и начале декабря количество въезжающих было около 50 тысяч. В Госпогранслужбе связывают увеличение туристов с тем, что в Европейском