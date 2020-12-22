На украинской границе перед новогодними праздниками резко вырос поток туристов (43)

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- Украинцы бегут из Польши перед праздниками: "Паримся по 12 часов" : Новости Херсонщины 16:48
- В Госпогранслужбе рассказали как возрос пассажиропоток через границу : Судебно-юридическая газета 16:40
- Украинцы возвращаются на праздники: Пассажиропоток на границе Украины вырос почти вдвое : 112.ua 16:00
- Украинцы массово возвращаются на праздники: пассажиропоток на границе вырос почти вдвое : Вести-UA 15:52
- На границе вырос пассажиропоток перед праздниками : Инфолайн 15:48
- Перед праздниками украинцы начали массово возвращаться из-за границы : ForUm 15:35
- Украинцы бегут из Польши перед праздниками: "Паримся по 12 часов" : Херсон Онлайн 15:07
- Украинцы бегут из Польши перед праздниками: "Паримся по 12 часов" : Znaj.ua 14:47
- Праздновать - дома: на украинских границах вырос пассажиропоток : UATV 14:15
- На украинской границе перед новогодними праздниками резко вырос поток туристов : NewsOne 14:10
- Госпогранслужба зафиксировала рост пассажиропотока в Украину на праздники : БизнесЦензор 14:02
- На границе существенно возрос пассажиропоток. Подавляющее большинство - украинцы, которые возвращаются из ЕС : 2000.ua 14:00
- Госпогранслужба сообщила об увеличении пассажиропотока в Украину в связи с праздниками : Zerkalo.mk.ua 14:00
- На границе толпы людей: украинцы массово возвращаются из ЕС : Сегодня.ua 13:47
- Украинцы массово возвращаются из ЕС на зимние праздники: на границе очереди : ПрессОрг24 13:38
- На границе Украины возрос пассажиропоток : Нова Влада 13:09
- Госпогранслужба сообщила об увеличении пассажиропотока в Украину в связи с праздниками : Народный Корреспондент 13:09
- Украинцы из других стран массово возвращаются домой на праздники : Аргументы и Факты Украина 13:09
- 90 тыс. человек в сутки. На украинской границе подскочил пассажиропоток : NewsMir.info 13:07
- Домой на праздники: украинцы массово возвращаются из ЕС : DsNews 13:03
- 22 декабря, 12:37 Украинцы массово едут домой на праздники: пассажиропоток на границе вырос почти в два раза : Думская.net 13:03
- Украинцы массово возвращаются домой на новогодние праздники : Nbn.ua 13:02
- 90 тыс. человек в сутки. На украинской границе подскочил пассажиропоток : Український Бізнес Ресурс 12:45
- Украинцы ринулись домой на праздники: На границе резко вырос пассажиропоток : Depo 12:33
- Госпогранслужба сообщила об увеличении пассажиропотока в Украину в связи с праздниками : Единая Одесса 12:32
- Ажиотаж на границе: украинцы возвращаются домой : Комментарии.UA 12:23
- Украинцы возвращаются домой перед праздниками. За сутки - почти 90 тыс. путешественников : Українські Новини 12:15
- На границе с Украиной вырос предпраздничный наплыв пассажиров : Bigmir)net Новости 12:09
- Украинцы активно возвращаются из других стран, чтобы отметить праздники дома : УНИАН 11:47
- На границе Украины возрос пассажиропоток : Hubs 11:40
- Перед праздниками вырос пассажиропоток на границе : 24 канал 11:30
- Госпогранслужба сообщила об увеличении пассажиропотока в Украину в связи с праздниками : Правда За Одессу 11:27
- Украинцы массово возвращаются из ЕС на зимние праздники: на границе очереди : Українські національні новини 11:17
- Украинцы массово возвращаются на праздники из-за границы : News24UA 11:06
- Госпогранслужба сообщила об увеличении пассажиропотока в Украину в связи с праздниками : Страна.ua 10:46
- На границе значительно возрос пассажиропоток : Главное 10:35
- Пересечений границы стало вдвое больше - из-за украинцев, едущих домой на праздники : УП Європейська правда 10:32
- Пассажиропоток на границе вырос до 90 тыс. человек в сутки: подавляющее большинство составляют возвращающиеся из ЕС украинцы, - Госпогранслужба : Цензор.Нет 10:32
- Госпогранслужба сообщила об увеличении пассажиропотока в Украину в связи с праздниками : БизнесЦензор 10:32
- На границе возрос пассажиропоток - украинцы возвращаются из ЕС : Капитал 10:20
- На границе Украины возрос пассажиропоток, подавляющее большинство - украинцы, возвращающиеся из ЕС : PonomarOleg.com 10:19
- 09:58 22.12.2020 На границе Украины возрос пассажиропоток, подавляющее большинство - украинцы, возвращающиеся из ЕС : Интерфакс-Україна 10:01