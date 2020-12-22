22-Dec-2020 16:59 Иран передал Украине отчет по сбитому самолету МАУ - СМИ (46)

Южная правда 2020.12.22 17:16

Инф. Власти Ирана опубликовали отчет по катастрофе, согласно которому, самолет был сбит из-за человеческой ошибки. Организация гражданской авиации Ирана передала отчет по крушению пассажирского самолета МАУ под Тегераном Украине и другим странам, граждане которых погибли, сообщает Tasnim News Agency. "Иран заявил, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки", - говорится в обнародованном отчете.