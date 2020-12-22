Ни масок, ни дистанции: в Киеве закроют все новогодние ярмарки из-за нарушения карантина (46)

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- Киевлянам пригрозили закрытием новогодних локаций : World News 17:25
- Новогодние локации могут закрыть в Киеве : 7Днів.info 17:06
- В Киеве предлагают закрыть новогодние локации : ForUm 17:05
- В Киеве будут закрывать новогодние локации, из-за несоблюдения карантинных ограничений, - Олег Рубан : Новости Киева 16:53
- Карантин в Киеве: Спецпроверки ресторанов и новогодних локаций проводить не будут : Bigmir)net Финансы 16:17
- Карантин в Киеве: Спецпроверки ресторанов и новогодних локаций проводить не будут : Bigmir)net Новости 16:09
- Новогоднему празднованию в Киеве грозит локдаун: Рубан назвал условие : Люблю Винницу 15:47
- В Киеве не будут проводить спецпроверки ресторанов и новогодних локаций : Медіаплатформа "НАШ" 15:39
- Стало известно, при каком условии в Киеве будут закрывать новогодние локации : УНИАН 15:17
- Новогодние локации Киева могут закрыть из-за COVID: Названо условие : Bigmir)net Новости 15:09
- В столице Украины могут закрыть новогодние локации: назвали причину : Народный Корреспондент 15:09
- Относятся безответственно: в Киеве могут закрыть новогодние локации : MIGnews.com.ua 15:08
- Сегодня, 14:37 Автор: Елена Клименко В Киеве могут ввести новогодний локдаун: названо условие : ReplyUA.net 14:42
- В столице хотят закрыть новогодние локации : РепортерUA 14:42
- В Киеве закроют новогодние локации : ASPInews 14:31
- В Киеве не будут проводить спецпроверки ресторанов и новогодних локаций, - Рубан : РБК-Україна 14:16
- В Киеве могут закрыть новогодние локации : РБК-Україна 14:01
- Предупреждения закончились: в Киеве будут закрывать новогодние локации : Новости Киева 13:53
- Декабрь, 22 в 13:17 В Киеве из-за нарушения карантина могут закрывать новогодние ярмарки : ICTV Факти 13:36
- В Киеве хотят закрывать новогодние локации: названа причина : Местные вести 13:15
- Киевлянам пригрозили закрытием всех новогодниих ярмарок в случае несоблюдения карантина : Медіаплатформа "НАШ" 13:09
- В Киеве открыли охоту на новогодние ярмарки : DsNews 13:04
- В Киеве будут закрывать новогодние ярмарки, - Рубан : Obozrevatel 12:40
- В Киеве могут закрыть все новогодние ярмарки, - Госпродпотребслужба : RegioNews 12:12
- Не соблюдают карантин: новогодние локации в Киеве могут закрыть : Наш Киев 12:04
- В Киеве будут закрывать новогодние локации, из-за несоблюдения карантинных ограничений, - Олег Рубан : 112.ua 12:00
- Новогодние локации Киева будут закрывать из-за несоблюдения противоэпедимических правил : КиевВласть.com.ua 11:49
- В Киеве из-за нарушений карантина могут закрыть новогодние локации : Соцпортал 11:36
- Предупреждения закончились: в Киеве будут закрывать новогодние локации : Главком 11:35
- В Киеве хотят закрыть праздничные новогодние локации : Новости Киева 10:53
- В Киеве хотят закрывать новогодние локации: названа причина : Новости Киева 10:53
- В Киеве будут закрывать новогодние локации, где не соблюдают правила карантина : Новое Время 10:41
- В Киеве хотят закрыть праздничные новогодние локации : APnews.com.ua 10:31
- Одеть новогодние праздники в маску требуют эпидемиологи в Киеве : Ракурс 10:24
- Ни масок, ни дистанции: в Киеве закроют все новогодние ярмарки из-за нарушения карантина : Politeka 10:11
- В Киеве могут закрыть новогодние ярмарки : NewsMir.info 10:07
- Новогодние зоны в Киеве, где не соблюдают правила карантина, будут закрывать, - Рубан : Цензор.Нет 10:02
- В Киеве новогодние локации, где не придерживаются правила карантина, будут закрывать - Госпродпотребслужба : Новости Киева 09:53
- В Киеве новогодние локации, где не придерживаются правила карантина, будут закрывать - Госпродпотребслужба : Гордон 09:36
- Госпотребслужба пригрозила закрыть все новогодние ярмарки в Киеве : Страна.ua 09:16
- Госпродпотребслужба хочет закрыть новогодние локации в Киеве : Новости Киева 08:53
- В Киеве грозят закрыть новогодние локации из-за нарушений режима социальной дистанции : Lenta.ua 08:08
- В Киеве планируют закрыть новогодние локации из-за нарушения карантина : Новости Киева 00:53
- В Киеве планируют закрыть новогодние локации из-за нарушения карантина : Слово і Діло 00:43