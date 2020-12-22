Ни масок, ни дистанции: в Киеве закроют все новогодние ярмарки из-за нарушения карантина (46)

Politeka 2020.12.22 10:11

Организаторов ждет привлечение к ответственности сегодня, 09:58 В Киеве закроют все новогодние ярмарки из-за того, что люди не соблюдают карантинных ограничений Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Сегодня". Да, глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии украинским журналистам рассказал, что сотрудников Госпродпотребслужбы столицы возмутили толпы людей, которые собираются на новогодних локациях в Киеве.