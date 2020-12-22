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Зеленский уволил Юлию Ковалив из ОПУ и нашел ей замену

Зеленский уволил Юлию Ковалив из ОПУ и нашел ей замену (50)

Сегодня.ua 2020.12.22 10:17
22 декабря, 10:06 Сергей Мартынец На Банковой кадровые перестановки - у Ермака будет новая заместительница Глава государства Владимир Зеленский одобрил отставку Юлии Ковалив и уволил ее с должности заместителя главы Офиса президента. Об этом говорится на сайте ОПУ. Президент сначала подписал указ об увольнении Ковалив из ОПУ, а следующим указом назначил на ее место нового замглавы Офиса президента - Юлию Свириденко.
ОФИС, ЮЛИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ, ДОЛЖНОСТЬ, УКАЗ, Ковалив, Зеленский, Свириденко, Игоревну, Украина, Чернигов
2020.12.22 (50)

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