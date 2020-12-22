Зеленский уволил Юлию Ковалив из ОПУ и нашел ей замену (50)

2020.12.22 (50)2020.12.21 (8) →
- Президент Зеленский назначил новую заместительницу главы ОП Ермака : Преступности.нет 11:17
- Зеленский назначил Юлию Свириденко заместителем главы Офиса президента: что о ней известно : Прямий канал 11:16
- Зеленский уже нашел замену Ковалив: кто такая Юлия Свириденко и что о ней известно : Телеграф.com.ua 11:14
- Зеленский сменил заместительницу главы Офиса Президента : НикВести 11:08
- Зеленский оперативно назначил новую заместительницу Ермака : Gazeta.ua 11:06
- Зеленский официально уволил заместителя руководителя ОПУ: названо имя преемника : Луганский Радар 10:56
- Зеленский сменил заместителя Ермака : Слово і Діло 10:43
- Президент сменил заместителя главы ОП : РепортерUA 10:42
- Юлия Свириденко сменила Ковалив на должности замглавы Офиса президента : Новости Донбасса 10:40
- Зеленский назначил Юлию Свириденко новым заместителя Ермака вместо Юлии Ковалив : ОстроВ 10:40
- Свириденко заменила Ковалив на должности замглавы Офиса президента : Hubs 10:40
- Зеленский назначил заместителя главы Офиса Президента : Судебно-юридическая газета 10:40
- Зеленский уволил Ковалив и назначил Ермаку новую заместительницу : ПрессОрг24 10:38
- Зеленский оперативно назначил новую заместительницу главы ОП : Gazeta.ua 10:36
- Зеленский уволил Ковалив с поста заместителя главы Офиса президента : Гордон 10:36
- Зеленский назначил Ермаку нового заместителя : ForUm 10:35
- Заместителем Ермака вместо Ковалив стала Свириденко : Depo 10:33
- Зеленский уволил с должности заместителя председателя Офиса президента Ковалив и назначил Юлию Свириденко : ASPInews 10:31
- Зеленский официально уволил заместителя руководителя ОПУ: названо имя преемника : Апостроф 10:30
- Свириденко "сместила" Ковалив с должности заместителя главы Офиса Зеленского : Ракурс 10:24
- Зеленский назначил нового заместителя руководителя ОП : NewsProUA 10:22
- Юлия Свириденко заменила Ковалив на посту замглавы Офиса президента : Капитал 10:20
- Замглавы ОПУ Ковалив подала в отставку : Повінь.com.ua 10:20
- Юлия Свириденко заменила Ковалив на посту замглавы Офиса президента - указы : PonomarOleg.com 10:19
- Зеленский уволил Юлию Ковалив из ОПУ и нашел ей замену : Сегодня.ua 10:17
- Зеленский уволил Ковалив и назначил Ермаку новую заместительницу : Українські національні новини 10:17
- Зеленский сменил заместительницу руководителя ОП : Західна iнформаційна корпорація 10:17
- Юля ушла - Юля пришла. У Зеленского назначили нового замглавы Офиса президента : Страна.ua 10:16
- Зеленский потерял в ОП важный кадр: уволилась по собственному желанию : MY.UA 10:16
- Зеленский поменял замглавы Офиса президента : Мрия Запорожьe 10:16
- Зеленский назначил Свириденко на пост замглавы Офиса президента : RegioNews 10:12
- Зеленский сменил зама Ермака : Подробности.ua 10:11
- Зеленский назначил нового заместителя руководителя ОП : Obozrevatel 10:11
- Зеленский сменил заместителя главы Офиса президента : Аргументы и Факты Украина 10:09
- Свириденко назначили заместителем Ермака : Еспресо TV 10:04
- Зеленский уволил Ковалив и назначил главе ОП новую заместительницу : Укринформ 10:02
- Зеленский назначил Юлию Свириденко замглавы Офиса президента вместо Юлии Ковалив : 112.ua 10:00
- Зеленский назначил Свириденко замглавы Офиса президента - указ : ZN,UA 09:47
- Зеленский уволил заместителя Ермака. Кто занял место Юлии Ковалив : Вести.ua 09:45
- 22.12.2020 в 09:41 Юлию Свириденко назначили замглавы ОП : InfoResist.org 09:45
- Зеленский сменил заместительницу Ермака : Українська правда 09:41
- Юлия Свириденко заменила Ковалив на посту замглавы Офиса президента - указы : Goodnews.ua 09:41
- Декабрь, 22 в 9:31 Свириденко заменила Ковалив на должности замглавы Офиса президента : ICTV Факти 09:36
- Зaмглaвы ОПУ Кoвaлив пoдaлa в oтcтaвку : Skelet info 09:35
- Юлия Свириденко заменила Ковалив на посту замглавы Офиса президента : Рубрика 09:31