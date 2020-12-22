Зеленский уволил Юлию Ковалив из ОПУ и нашел ей замену (50)

Сегодня.ua 2020.12.22 10:17

22 декабря, 10:06 Сергей Мартынец На Банковой кадровые перестановки - у Ермака будет новая заместительница Глава государства Владимир Зеленский одобрил отставку Юлии Ковалив и уволил ее с должности заместителя главы Офиса президента. Об этом говорится на сайте ОПУ. Президент сначала подписал указ об увольнении Ковалив из ОПУ, а следующим указом назначил на ее место нового замглавы Офиса президента - Юлию Свириденко.