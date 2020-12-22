В Антарктиде нашли коронавирус. Это был последний континент, куда не добралась болезнь (19)

NewsMir.info 2020.12.22 11:07

сегодня 10:47 На чилийской исследовательской базе "Бернардо О'Хиггинс" в Антарктиде у нескольких членов экспедиции нашли коронавирус. Об этом сообщает латиноамериканское агентство Prensa Latina, ссылаясь на данные чилийской армии. Болезнь подтвердили у 26 чилийских военнослужащих и 10 гражданских лиц из подрядной компании, которая проводила на базе плановые ремонтные работы. Состояние всех заболевших сейчас нормальное, ни у кого не наблюдается

АНТАРКТИДА, ЧИЛИ, КОНТИНЕНТ, САМОИЗОЛЯЦИЯ, АНТАРКТИКА, МЕРКА