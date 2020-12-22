Шмыгаль обсудил закупку COVID-вакцины с послами G7 и Евросоюза (86)

- Украинцы смогут купить антибиотики только по электронному рецепту : Korzo News 17:38
- 22-Dec-2020 15:27 Украинцы смогут купить антибиотики только по электронному рецепту : Южная правда 17:16
- С 1 апреля 2021 года украинцы смогут купить антибиотики только по электронному рецепту : Вечерние Вести 16:57
- сегодня в 16:00 Минздрав намерен ввести продажу всех лекарств по рецептам : Трибун Луганска 16:45
- В Украине антибиотики будут продавать по электронным рецептам - Минздрав : Новости Ю 16:22
- Антибиотики только по электронному рецепту, - Степанов назвал сроки : Mk.Mk.Ua 16:11
- В Украине ужесточат правила продажи некоторых лекарств: что и когда изменится : APnews.com.ua 16:01
- 15:21 22.12 Только по е-рецепту: В МОЗ хотят усилить контроль за продажей антибиотиков в 2021 году : Петр и Мазепа 15:41
- Только по рецепту: украинцам больше не будут продавать лекарства бесконтрольно, подробности : Акценты 15:31
- В Украине планируют продавать антибиотики только по электронному рецепту : 05745.com.ua Лозовая 15:28
- Минздрав усиливает контроль продажи лекарств в аптеках: с апреля 2021 года инсулины и антибиотики будут продавать только по е-рецепту : УНИАН 15:17
- С 1 апреля 2021 года украинцы смогут купить антибиотики только по электронному рецепту : UAinfo 15:14
- Антибиотики в Украине планируют продавать исключительно по электронному рецепту, - Степанов : БессарабiЯ.UA 15:14
- В 2021 году в Украине антибиотики будут продавать только по электронному рецепту : Барометр Южноукраинска 15:13
- Некоторые медпрепараты в Украине будут отпускаться только при наличии электронного рецепта : ОбщеЖитие Online 15:11
- Украинцы смогут купить антибиотики только по электронному рецепту : Контракты.ua 15:07
- Добропольчанам на заметку: антибиотики будут продавать только по электронному рецепту : 06277.com.ua Доброполье 15:02
- Минздрав намерен изменить порядок продажи антибиотиков в Украине : Вести-UA 14:52
- В 2021 году антибиотики будут продавать только по электронным рецептам, - глава Минздрава : Корабелов.инфо 14:51
- 22.12.2020, 14:05 МОЗ планирует запретить продажу антибиотиков без электронного рецепта : В Час Пик 14:46
- В Украине планируют разрешить продажу антибиотиков только по рецепту : Job-Sbu.org 14:46
- В Украине станет сложнее купить антибиотики: что изменится : IPnews 14:44
- Лекарства в Украине будут продавать по новым правилам, важное предупреждение Минздрава: "Нельзя будет..." : Politeka 14:41
- Антибиотики только по э-рецепту: украинцы будут покупать лекарства по-новому : Судебно-юридическая газета 14:40
- Антибиотики следующем году будут отпускать по электронной рецепту - МОЗ : IPress.ua 14:37
- Шмыгаль обсудил закупку COVID-вакцины с послами G7 и Евросоюза : Хвиля 14:36
- В 2021 украинцы смогут купить антибиотики только по электронному рецепту : Фокус 14:35
- В Украине планируют продавать антибиотики по электронному рецепту : Шиповник.ua 14:34
- Минздрав изменил правила продажи антибиотиков : World News 14:24
- Стало известно, когда антибиотики начнут отпускать только по рецепту : Ракурс 14:24
- Антибиотики в Украине планируют продавать исключительно по электронному рецепту, - Степанов : #Буквы 14:19
- В 2021 году в Украине антибиотики будут продавать только по электронному рецепту - Степанов : Новости N 14:09
- Степанов об антибиотиках при COVID-19: это очень плохо : НикВести 14:08
- Украинцы смогут купить антибиотики только по электронному рецепту : NewsMir.info 14:07
- Украинцы смогут купить антибиотики только по электронному рецепту : Actual Today 14:07
- В Минздраве объяснили, когда антибиотики будут продавать по электронным рецептам : Главред 14:06
- Антибиотики получить будет трудно: Минздрав шокировал украинцев новым решением : From-UA.com 14:05
- В Украине планируют продавать антибиотики по электронному рецепту : 112.ua 14:00
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- Степанов: Антибиотики будут отпускать по электронному рецепту : ZN,UA 13:47
- В Украине с апреля кардинально изменят процедуру продажи антибиотиков и других лекарств : Прямий канал 13:46
- Степанов: В 2021 году в Украине антибиотики будут продавать только по электронному рецепту : РепортерUA 13:42
- Минздрав изменил правила продажи антибиотиков : Хвиля 13:36
- Степанов: С апреля 2021 года инсулины и антибиотики будут продавать только по е-рецепту : Західна iнформаційна корпорація 13:17
- Антибиотики начнут продавать только по рецепту: названа дата (ВИДЕО) : Паноптикон 13:15