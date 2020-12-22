Шмыгаль обсудил закупку COVID-вакцины с послами G7 и Евросоюза (86)

Хвиля 2020.12.22 14:36

Украине необходим доступ к вакцине уже с начала 2021 года, заявил глава правительства "Хвиля" 22.12.2020 14:20:18 Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с послами стран Группы Семи и Европейского Союза вопрос закупки вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на пресс-службу Кабмина. Глава правительства отметил, что в бюджете предусмотрено создание