Под Киевом напали на мэра Броваров и ограбили его (73)

НикВести 2020.12.22 14:08

14:05, 22 Декабря, 2020 Под Киевом неизвестные проникли в дом мэра Броваров Игоря Сапожко и ограбили его. Полиция уже открыла уголовное дело. Информацию об инциденте подтвердила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская, передает РБК-Украина. По ее словам, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по задержанию нападавших. - Около 21:00 неизвестные проникли в дом жителя села Гнедин и напали на