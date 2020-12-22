Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства (40)

- Зеленский одобрил создание Совета по вопросам развития малого бизнеса : Payspace Magazine 16:40
- Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства : Медиа-группа Объектив 15:40
- Зеленский создал Совет по вопросам развития малого бизнеса : FM-TV 15:35
- Зеленский создал орган, который поможет развиваться мелкому бизнесу : Український Бізнес Ресурс 14:45
- 14:15 22.12 В ОПУ появился Совет по вопросам развития малого бизнеса для помощи ФЛП : Петр и Мазепа 14:41
- Зеленский создал Совет по вопросам ФЛП, который будет заниматься развитием малого предпринимательства : #Буквы 14:19
- 22-Dec-2020 13:34 Зеленский создал совет по развитию малого бизнеса : Южная правда 14:16
- Зеленский создал совет по развитию малого бизнеса : Вибори в Україні та світі 13:46
- Зеленский создал Совет по вопросам развития малого предпринимательства. Ее председателем назначил нового заместителя Ермака : Бабель 13:43
- На фоне акций на Майдане: Зеленский создал Совет по вопросам ФЛП : ПрессОрг24 13:38
- Зеленский создал совет для содействия малому предпринимательству : Pravo.ua 13:38
- После многочисленных протестов ФОПов Зеленский создал Совет по вопросам развития бизнеса в Украине : APnews.com.ua 13:31
- Зеленский создал совет по развитию малого бизнеса : Мрия Запорожьe 13:16
- Зеленский создал Совет по вопросам развития малого бизнеса : Еспресо TV 13:04
- В Украине создан совет по развитию малого предпринимательства : UaProm 12:48
- Состоялось первое заседание Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства : Електронні Вісті 12:45
- Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства во главе со Свириденко : Goodnews.ua 12:41
- Зеленский создал Совет по развитию малого бизнеса. Чем он займется : ЛІГАБізнесІнформ 12:38
- Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства : Depo 12:33
- Новоназначенная заместитель Ермака Свириденко уже взялась за дела: Возглавила Совет по развитию бизнеса : Depo 12:33
- В Украине создали Совет по вопросам развития малого бизнеса : Единая Одесса 12:32
- Зеленский создал Совет по вопросам развития малого предпринимательства: во главе - Свириденко : 24 канал 12:30
- Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства : Деньги.ua 12:21
- Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства во главе со Свириденко : PonomarOleg.com 12:19
- Зеленский создал Совет по вопросам развития малого бизнеса: ее возглавила новая заместительница Ермака : RegioNews 12:12
- Зеленский создал Совет по вопросам развития малого бизнеса, - ОП : Медіаплатформа "НАШ" 12:09
- Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам малого бизнеса : Аргументы и Факты Украина 12:09
- Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства : MIGnews.com.ua 12:08
- Зеленский создал антикризисный Совет для поддержки малого бизнеса : Lenta.ua 12:08
- В Украине создали Совет по вопросам развития малого бизнеса : Контракты.ua 12:07
- Зеленский создал Совет по вопросам развития малого бизнеса : УП: Економічна правда 12:04
- На фоне акций на Майдане: Зеленский создал Совет по вопросам ФЛП : Українські національні новини 12:02
- Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства : 112.ua 12:00
- В Украине создан Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства : Харківська ОДА 11:48
- В Украине создан Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства : Харківська ОДА 11:48
- Зеленский создал Совет по развитию малого бизнеса - итоги первого заседания : Вести.ua 11:45
- Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства : Слово і Діло 11:43
- Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, - ОП : Цензор.Нет 11:32
- 11:06 22.12.2020 Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства во главе со Свириденко : Интерфакс-Україна 11:16