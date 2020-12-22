Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства (40)

Depo 2020.12.22 12:33

Президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря подписал указ No582/2020 "О Совете по вопросам содействия развитию малого предпринимательства" и утвердил его положения 22 декабря 2020 11:48 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу ОП. Согласно документу, этот консультативно-совещательный орган при Президенте Украины создается с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого