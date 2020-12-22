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"У пациента мания величия": Навальный уличил Пескова во лжи по поводу расследования про отравление

"У пациента мания величия": Навальный уличил Пескова во лжи по поводу расследования про отравление (37)

Телеграф.com.ua 2020.12.22 15:14
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказал мнение о том, что у Алексея Навального наблюдается мания величия. Так он прокомментировал обнародованный накануне в сети разговор оппозиционера со своим отравителем. Песков отметил, что выражает свое личное мнение, которое "обычно не высказывает, ибо не имеет на это права". "У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования.
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