"У пациента мания величия": Навальный уличил Пескова во лжи по поводу расследования про отравление (37)

Телеграф.com.ua 2020.12.22 15:14

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказал мнение о том, что у Алексея Навального наблюдается мания величия. Так он прокомментировал обнародованный накануне в сети разговор оппозиционера со своим отравителем. Песков отметил, что выражает свое личное мнение, которое "обычно не высказывает, ибо не имеет на это права". "У больного наблюдается ярко выраженная мания преследования.