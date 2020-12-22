"У пациента мания величия": Навальный уличил Пескова во лжи по поводу расследования про отравление (37)

- У него мания преследования: В Кремле и ФСБ отреагировали на разговор Навального со своим отравителем : Цензору.нет 17:20
- "У больного мания величия": в Кремле заявили, что Навальный сравнивает себя с Иисусом : НикВести 17:08
- Разговор Навального с ФСБ: официальная Москва поставила диагноз - мания преследования : ZN,UA 16:47
- Песков заявил, что у Навального мания величия и преследования : Новости Ю 16:21
- РФ запретила въезд политикам ФРГ - СМИ : Bigmir)net Новости 16:09
- Песков - о Навальном: У больного мания преследования, мания величия, сравнивает себя с Иисусом : КП в Украине 16:01
- "У больного мания величия": в Кремле заявили, что Навальный сравнивает себя с Иисусом : Громадське телебачення 15:36
- Песков заявил, что у Навального мания величия и преследования : Шиповник.ua 15:34
- Навальный позвонил своим отравителям из ФСБ: у Путина отреагировали : Сегодня.ua 15:32
- "У пациента мания величия": Навальный уличил Пескова во лжи по поводу расследования про отравление : Телеграф.com.ua 15:14
- Сегодня, 15:03 Автор: Елена Клименко В Кремле заявили о мании величия и преследования у Навального : ReplyUA.net 15:12
- "Сравнивает себя с Иисусом": Песков обвинил Навального в мании величия : Главред 15:06
- Больной с манией величия, сравнивает себя с Иисусом: реакция Кремля на заявление Навального : 24 канал 15:00
- Мания величия, Иисус и Фрейд: Песков поставил диагноз "больному" Навальному : Вести.ua 14:46
- В Кремле отреагировали на разговор Навального с офицером ФСБ : Винница Реал 14:41
- Песков заявил, что у Навального мания величия и преследования : Bigmir)net Новости 14:39
- 22.12.2020 в 14:25 У него мания преследования: В Кремле отреагировали на разговор Навального со своим отравителем : InfoResist.org 14:30
- В Кремле признались, как на самом деле относятся к Навальному : Online.ua 14:14
- У него мания преследования - в Кремле прокомментировали разговор Навального с сотрудником ФСБ : Национальный Банк Новостей 14:09
- "Проявления по Фрейду": В Кремле впервые прокомментировали разговор Навального с его отравителем : Бабель 13:43
- Кремль о разговоре Навального с работником ФСБ: у него мания величия, он сравнивает себя с Иисусом : ПрессОрг24 13:38
- В Кремле отреагировали на пранк Навального с сотрудником ФСБ Кудрявцевым : Lenta.ua 13:38
- Кремль о звонке Навального в ФСБ: У больного мания величия : ЛІГАБізнесІнформ 13:38
- "Сравнивает себя с Иисусом": Навальный страдает манией величия, - пресс-секретарь Путина : Фокус 13:35
- Кремль о разговоре Навального с работником ФСБ: у него мания величия, он сравнивает себя с Иисусом : DailyUA 13:24
- "Он себя даже сравнивает с Иисусом". Песков заявил, что у Навального "мания преследования и мания величия" : ProNews 13:23
- Песков прокомментировал разговор Навального с ФСБшником: : PonomarOleg.com 13:19
- Кремль о разговоре Навального с работником ФСБ: у него мания величия, он сравнивает себя с Иисусом : Українські національні новини 13:17
- В Кремле заявили, что не смотрели видео расследования Навального об отравлении : Obozrevatel 13:11
- "У больного мания преследования и величия": Песков говорит, что не смотрел видео Навального : Українська правда 13:11
- "Он себя даже сравнивает с Иисусом". Песков заявил, что у Навального "мания преследования и мания величия" : Гордон 13:06
- Кремль резко отреагировал на звонок Навального агенту ФСБ: Песков назвал оппозиционера "больным" : Dialog.ua 13:03
- "У больного мания величия, сравнивает себя с Иисусом". Песков рассказал о звонке Навального "отравителю" : Kherson.life 12:55
- "У больного мания величия, сравнивает себя с Иисусом". Песков рассказал о звонке Навального "отравителю" : Страна.ua 12:46