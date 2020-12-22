В правительстве допускают поставки воды в захваченный РФ Крым без его деоккупации (41)

- Украина может возобновить поставки воды в Крым: в правительстве назвали условия : MY.UA 17:31
- Киев поставит воду в Крым по просьбе ООН или Красного Креста : Севастопольская газета 16:54
- 22.12.2020 Только что! У Зеленского выпалили - только в случае катастрофы. Жесткое заявление: нечего обсуждать : Корупція Інфо 16:51
- Украина готова помочь Крыму с водой, озвучены сроки и условия: "Цистерны будут направлены..." : Politeka 16:41
- Резников назвал условие, при котором Украина цистернами даст воду в Крым : Флот2017 16:34
- В Кабмине допускают поставки воды в Крым. Это зависит от ООН и Красного Креста : Шиповник.ua 16:34
- Украина готова отправить цистерны с пресной водой в Крым : Под прицелом 16:34
- Резников назвал условия поставки воды в Крым : ZN,UA 16:17
- Резников: Решение по воде для Крыма зависит от ООН : Мрия Запорожьe 16:16
- В Кабмине допускают поставки воды в Крым. Это зависит от ООН и Красного Креста : Местные вести 16:15
- В Кабмине допускают поставки воды в Крым: названо условие : Подробности.ua 16:11
- Украина готова поставлять воду в Крым только цистернами и при условии катастрофы, - министр Резников : Акцент.zp.ua 16:10
- Украина готова возить воду в Крым цистернами - Резников : Контракты.ua 16:07
- Резников назвал условия поставки воды в Крым : NewsMir.info 16:07
- Резников назвал условия поставки воды в Крым : From-UA.com 16:05
- В правительстве допускают поставки воды в Крым: от чего это зависит : 24 канал 16:01
- Все зависит от ООН: Резников назвал условие подачи Украиной воды в Крым : Вести.ua 15:45
- Резников: Поставка воды в Крым зависит от ООН и Красного Креста : РепортерUA 15:42
- Украина готова поставлять воду в Крым: в Кабмине озвучили условия : Dialog.ua 15:33
- Резников: Украина может начать поставки воды в Крым : MIGnews.com.ua 15:08
- Названо условие возобновления Украиной поставок воды в Крым : Главред 15:06
- Поставки воды в оккупированный Крым возможны лишь в случае объявления ООН или Красным Крестом гуманитарной катастрофы на полуострове, - Резников : Цензор.Нет 15:02
- В случае гумкатастрофы Украина может поставлять воду для крымчан в цистернах - Резников : Укринформ 14:47
- "Гуманитарная катастрофа". В правительстве назвали условия, при которых воду будут поставлять в оккупированный Крым : Бабель 14:43
- Резников назвал "катастрофическое" условие поставок воды в аннексированный Крым : Факты 14:34
- Украина назвала условие для поставок воды в Крым : Elise Journal 14:31
- Украина назвала условие подачи воды в Крым : NewsProUA 14:22
- В Кабмине допускают поставки воды в Крым. Это зависит от ООН и Красного Креста : РБК-Україна 14:16
- Резников рассказал, как Украина будет помогать Крыму с водой : Паноптикон 14:15
- В правительстве допускают поставки воды в захваченный РФ Крым без его деоккупации : Новое Время 14:11
- В правительстве назвали условия отправки цистерн с водой в оккупированный Крым : УНИАН 13:17
- Украина готова обеспечить оккупированный Крым водой: Резников назвал условия : Национальный Банк Новостей 13:09
- Резников пообещал направить в оккупированный Крыму цистерны с водой : DsNews 13:03
- Украина готова возить воду в Крым цистернами - Резников : Bigmir)net Новости 12:39
- Украина поставит воду в Крым лишь в случае гуманитарной катастрофы - Резников : Дело.ua 12:33
- Украина направит гумконвои с цистернами в Крым в случае катастрофы с водой, - Резников : RegioNews 12:12
- Резников: Украина направит цистерны с водой в Крым в случае катастрофы : Obozrevatel 12:11
- В случае катастрофы с водой в Крыму Украина направит гумконвои с цистернами, - Резников : Еспресо TV 12:04