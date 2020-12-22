В правительстве допускают поставки воды в захваченный РФ Крым без его деоккупации (41)

Новое Время 2020.12.22 14:11

22 декабря, 13:42 Резников подчеркнул, что запасов питьевой воды для мирного населения в Крыму хватает (Фото: Алексей Резников/Facebook) В правительстве Украины допускают поставки воды в захваченный Россией Крым без его деоккупации. Об этом в интервью Суспільному вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.